dEUS zit aan zeven AB-shows en breekt record: 'Dit plan ligt al tien jaar op tafel'

De concertreeks waarmee dEUS de twintigste verjaardag van de plaat The Ideal Crash viert, is nu al een groot succes. In eerste instantie kondigde de groep drie concerten aan, maar 24 uur na de start van de ticketverkoop waren niet alleen die shows, maar ook nog twee extra optredens uitverkocht, in totaal 10 000 tickets. Met nog twee nieuwe data erbij, waarvoor nog steeds kaarten te koop zijn, staat de teller op zeven AB's. 14 000 man in totaal, als alle tickets de deur uit gaan.

De band rond Tom Barman breekt daarmee zelfs het record van langste concertreeks in de AB. Dat werd tot voor kort gedeeld door Channel Zero, dat zijn reünie in 2010 met zes AB-concerten bezegelde, en Arsenal, dat dat kunstje vijf jaar later overdeed voor zijn vijftiende verjaardag.

Belgische bands die iets te vieren hebben, doen dat met andere woorden graag en goed in de AB, weet ook de artistieke directeur van de concertzaal, Kurt Overbergh. 'Wij organiseren al enkele jaren Rewind-concerten, waarin Belgische bands hun klassieke platen integraal naspelen. Onder meer De Mens, The Neon Judgement en The Scabs kregen daarvoor al de AB vol. Het idee om ook zoiets te doen met The Ideal Crash, ligt al tien jaar op tafel.'

Drie keer gaan kijken

Dat plan laten rijpen is één ding, een gaatje vinden in het drukke tourschema van dEUS, en vervolgens bepalen hoe groot dat gaatje moet zijn, is een ander. 'Het is de kunst om in te schatten hoeveel keer zo'n groep de zaal kan vullen. We hielden rekening met de Lotto Arena die de band, toen nog met gitarist Mauro Pawlowski, in februari vorig jaar vulde. Afgelopen zomer was er ook nog TW Classic, maar dat is een lastigere graadmeter: van een festivalpubliek kun je nooit exact zeggen wie voor welke act komt.'

Dat de AB een kleinere zaal is dan dEUS gewoon is, speelt ook mee. 'Groepen geven graag concerten en spelen het liefst zo veel mogelijk. Uiteraard kan dEUS perfect Vorst Nationaal of de Lotto Arena vullen, maar nu vullen ze met hetzelfde publiek zeven zalen, waarin de mensen dan ook nog eens dichter bij de band staan. Bovendien zullen trouwe dEUS-fans met plezier een tweede of zelfs een derde keer komen kijken.'

Voor dEUS de Ideal Crash-reeks aankondigde, lag de Rewind-concertreeks zo goed als stil, volgens Overbergh omdat voor veel Belgische bands het vroege werk nog te fris is om er al naar terug te grijpen. Maar het succes van dEUS blaast de serie nieuw leven in. 'Voor 2019 zijn er al twee Rewind-concerten vastgelegd. Meer nieuws begin volgend jaar', geeft Overbergh mee.

En of dEUS nog avonden kan vrijmaken als de fans vragen om extra concerten? 'We hadden gerekend op een week, en die is nu vol. Maar zolang de band wil spelen en de fans ernaar vragen, zullen we wel een oplossing vinden.'