dEUS speelt 'The Ideal Crash' drie keer integraal in de AB

'Het van dadendrang barstende vijftal wil naar de grote cijfers met de meest experimentele plaat uit zijn bestaan. Niet dat die twee elkaar zo nodig uitsluiten. Maar dat men dEUS zeker geen berekening verwijt', schreef Knack Focus in 1999 over The Ideal Crash, het derde album van de Antwerpse band. En nog: 'Tien heterogene en spannende nummers met oncommerciële lengtes, die gaandeweg samenklitten tot een entiteit. Er moet veel en vaak geluisterd worden en er is hoorbaar hard aan gewerkt. Het resultaat van acht maanden absolute groepsarbeid, waarbij alle invloeden en denkpistes werden uitgezweet en verteerd, en dEUS van embryo tot rups is verveld. Wat was, is gebleven. Maar het zit anders en beter in elkaar.'

Vandaag, bijna twee decennia later, is het album, met nummers als Sister Dew en Instant Street, een begrip. Tijd om te vieren, vinden Tom Barman en de zijnen. De band kondigde maandag drie shows aan in de AB. Op 21, 22 en 23 mei 2019 zal ze telkens The Ideal Crash integraal spelen. De shows kaderen in een Europese tour, maar ook in de Rewind-reeks van de AB, een serie concerten waarin artiesten een van hun platen volledig en in de oorspronkelijke volgorde spelen.

De ticketverkoop begint op vrijdag 16 november. Meer info vindt u hier.