Democrazy heropent de Gentse DOK-site tijdelijk voor een reeks coronaproof concerten. Onder meer TheColorGrey, Glints, School is Cool, Ikraaan en Rumours treden er op.

Democrazy doet door. Deze zomer programmeert de Gentse concertorganisatie dertien concerten in DOK, een groot terrein in de oude Gentse haven. De site zal er anders uitzien dan de voorbije jaren, zonder strand, kantine en een tuin vol bezoekers. Wel komt er een ruim podium waar maximum 200 personen concerten kunnen volgen met genoeg plaats om de armen naar believen rond te zwaaien.

Met de concertreeks zet Democrazy lokaal talent in de schijnwerpers. Onder meer TheColorGrey, Glints, School is Cool, Ikraaan, Chibi Ichigo, Rumours en Jaguar Jaguar treden in augustus, september en oktober op in Dokbox. Borokov Borokov en Willy Organ stellen er nieuwe platen voor en Lander Gyselinck en Pomrad spelen een van de eerste concerten van hun nieuw project Lander & Adriaan. Het jaarlijkse festival Rock Zerkegem wordt voor de gelegenheid Rock Zerkegent. (M.M.)

Bekijk hier het volledige programma. Tickets per concert zijn te koop vanaf vrijdag om 12 uur via de website van Democrazy. U koopt uw ticket per bubbel, voor 1, 2, 3 of 4 personen.

