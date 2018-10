Def Leppard, Sabaton, Amon Amarth... Graspop voegt 48 artiesten aan affiche toe

Na Slipknot en Within Temptation, de twee headliners die eerder deze week in aparte aankondigingen op de wereld werden losgelaten, heeft Graspop donderdag 48 nieuwe artiesten toegevoegd aan de affiche. Enkele blikvangers zijn Def Leppard, Hatebreed, Lynyrd Skynyrd, Amon Alarth, Sabaton en Eluveitie.

De andere nieuwe namen op een rij: King Diamond, Demons & Wizards, Equilibrium, To The Rats And Wolves, Children Of Bodom, Sonata Arctica, Fleshgod Apocalypse, Delain, Legion Of The Damned, Borknagar, Combichrist, Crisix, Bleed From Within, Carcass, FM, Gloryhammer, Hawkwind, Orange Goblin, Phil Campbell & The Bastard Sons, Whitesnake, Agnostic Front, Crowbar, Disturbed, Godsmack, Halestorm, Municipal Waste, Philip H. Anselmo and the Illegals: perform a Vulgar Display of 101 Proof, Power Trip, Sick Of It All, Testament, Trivium, Whitechapel, Candlemass, Cult of Luna, Deathstars, Grand Magus, HammerFall, In Flames, No Fun At All, Krokus, Immolation en State Champs.

Vorig jaar was Graspop voor het eerst een vierdaags festival, met een uitzonderlijke keur aan headliners. Onder anderen Guns N' Roses, Judas Priest, Slash, Megadeth, Ozzy Osbourne, Iron Maiden en Volbeat traden toen aan.

De ticketverkoop voor Graspop 2019 begint op zaterdag 27 oktober om 10 uur. Alle info vindt u op de website van Graspop.