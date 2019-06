De affiche van Deep In The Woods is weer wat uitgebreid.

Martha Da'ro, Yellow Straps, Saudade en Byrning Down The House: dat zijn de vier nieuwe namen voor Deep In The Woods 2019. De organisatie van het stemmige festival in Massembre maakte ze dinsdag bekend.

Martha Da'ro is het alias van Martha Canga Antonio, de actrice van onder meer Black en Over water die zich dit jaar volop op haar muziekcarrière stort. Nog meer Belgisch talent is geboekt met de Brusselse soulpopband Saudade en hiphopduo Yellow Straps. Tot slot is er Byrning Down The House, een ode aan Talking Heads met als vertrekpunt Stop Making Sense, de iconische concertfilm van David Byrne en co uit 1984.

Eerder werden al een pak namen bekendgemaakt, waaronder The Germans, Stijn, Stadt, Charlotte Adigéry, Borokov Borokov en Slumberland. Tickets voor Deep In The Woods zijn inmiddels te koop. Alle info vindt u hier.