Afgelopen weekend werden de Heerse bossen voor de negende keer op rij omgetoverd tot lokaal muziekparadijs. Het werd een bijzondere kennismaking met een nieuwe generatie artiesten, die niet op haar mondje gevallen is.

Dennenbomen die met lichtslingers zijn uitgedost. Giechelende kinderen die in het water plonzen. Een boerderij waar bier wordt gemolken. Wie denkt dat hij voor een idyllisch festival naar Nederland moet trekken heeft ongelijk, dat bewijst het sprookjesachtige Deep in the Woods. Met een main stage zo groot als een Ardense boshut en een handvol gezellige foodtrucks zou het festival het kleine zusje van Best Kept Secret Festival of Down the Rabbit Hole kunnen zijn. Alleen is de sfeer hier intiemer, het publiek gemoedelijker en zijn de artiesten ongebruikelijker.

...