Welke platen kleuren de zomer van onze festivalartiesten? Haar ronde van Frankrijk in het zog van Vive le vélo zit erop, maar Naima Joris is deze zomer hoegenaamd nog niet uitgezongen. En fietsen staat ook nog op het programma, gedragen door zijdezachte soul.

De plaat die ik opleg tijdens een roadtrip 'Vorig jaar getest en goed bevonden: Elwan (2017) van de Malinese woestijnrockers Tinariwen. Dankzij hen ben ik vorige zomer in een trance van België via Frankrijk en de noordkust van Spanje naar Portugal gereden. Ik had toen een lief dat surfte en dus wel iets kende van roadtrips. Voor mij was het de eerste keer dat ik helemaal alleen zo lang en zo ver met de auto op reis ging. De Toearegmannen van Tinariwen hebben me erdoorheen geholpen. Muziek van nomaden voor nomaden, zeker? Toen ik achteraf voor het eerst een afspraak had met mijn boekhouder, viel hij van zijn stoel: "Hóéveel kilometer heb jij afgelegd dit jaar?!" (lacht)' De plaat die ik opleg aan het zwembad 'Mijn moeder woont in Zuid-Frankrijk, in de buurt van Marseille. Telkens ik er op bezoek ben en aan het zwembad of een van de vele, helderblauwe kreken in de buurt lig, móét daar bijna Miss Perfumado (1992) van Cesária Évora bij. Ik hoor het je al denken: is ze daar nu wéér met die Cesária! (lacht) Het is simpel: voor mij is die muziek pure zonneschijn. Ik luister er bijna alleen maar naar bij mooi weer. En aangezien Évora afkomstig is van de Kaapverdische Eilanden komt die pas helemaal tot haar recht wanneer er water in de buurt is.' De plaat die ik opleg in de tourbus 'Toen ik een zomer of elf geleden met Isbells op tournee ging was The Letting Go (2006) van Bonnie 'Prince' Billy vaste kost in het busje. Gewoon keimooie, heel erg goede, om niet te zeggen licht geniale songs die ik sindsdien ben blijven associëren met optreden en onderweg zijn. Nu, toen ik onlangs voor het eerst met mijn eigen groep in een busje stapte, kwam euphoniumspeler Niels Van Heertum toch wel niet met diezelfde plaat aanzetten. Er is dus iets aan Bonnie 'Prince' Billy dat in de smaak valt bij andere muzikanten.' De plaat die ik opleg tijdens een fietstocht 'Woman (2013), het debuut van Rhye. Eigenlijk heb ik deze plaat ooit tijdens een skivakantie ontdekt. Die zijdezachte soul en r&b vond ik een ideale soundtrack om de pistes mee af te glijden. Maar wat bij de latten past, past ook op de fiets, heb ik gemerkt. Het is heel rustige en lichte, zorgeloze muziek, ideaal om je hoofd mee leeg te maken. En dat is exact mijn bedoeling wanneer ik met een bries in de haren door de Zeelandse velden ga fietsen. Of glijden op twee wielen, zo je wilt.'