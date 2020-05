Voor Peter Decuypere, geestelijke vader van I Love Techno en de Fuse, en momenteel als expert werkend aan de exitstrategie van Event Flanders, ligt de toekomst van de festivals deels in de handen van de bezoeker.

Peter Decuypere:Volgens onderzoek van de Karel de Grote Hogeschool stevent de eventsector af op een verlies van zo'n 5 miljard euro. Wie een spaarpot heeft, kan die klap overleven, maar wat als er volgend jaar een tweede lege zomer volgt? Je kunt naar de overheid kijken, maar die wordt van alle kanten bestookt. En daarbij: finaal betalen wij, de burgers, die rekening. Gaan festivals blijven bestaan in de huidige vorm?Decuypere:Het is duidelijk dat de evenementenwereld zal veranderen, want wat als organisatoren zich - zoals dit jaar - niet kunnen verzekeren tegen een pandemie? Gaat Tomorrowland dat risico durven te nemen - wat als het virus plots op de camping opduikt? Het lijkt me realistisch dat massaevenementen tijdelijk zullen verdwijnen of van vorm veranderen, zodat je meer eendagsevents of kleinere festivals krijgt. Zolang social distancing van kracht blijft, lijkt de organisatie van een evenement sowieso moeilijk.Decuypere:De anderhalvemeterregel rijmt niet met de beleving van een bepaald type evenementen waar het samenzijn centraal staat, zoals een nachtclub. In elk geval zal er een gedragscode móéten komen, voor de organisator en voor de bezoeker. Burgerzin wordt een belangrijke factor. Blijft burgerzin overeind op een plek waar alcohol en drugs circuleren?Decuypere: Op dit moment zeg ik: verkoop geen alcohol. Dat vergroot alleen maar de kans dat maatregelen niet nageleefd zullen worden. Iedereen die zichzelf een beetje kent, wéét dat je na enkele glazen je mondmasker zult verwaarlozen. De regels die er komen, moeten deel worden van het boerenverstand, zoals dat nu al het geval is met de basisregels: geen fysiek contact, hoesten in je elleboogplooi... Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Wat zou een oplossing kunnen zijn?Decuypere:Een coronatest aan de ingang van een festival die betrouwbaar en betaalbaar is, en binnen de vijf minuten kan zeggen of iemand positief of negatief is. Volgens mij zal een bezoeker daar boven op de ticketprijs voor willen betalen. Los van de ethische kwesties: combineer zo'n test met een tracingapp en je krijgt al een relatief veilige zone. Voor de duidelijkheid: de oplossing zal een en-enverhaal van beheersmaatregelen zijn. Er zijn op dit moment geen slechte ideeën, durf out of the box te denken.