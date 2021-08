'Zingende lingerie- en juwelenontwerpers met zes à negen nullen op hun spaarrekening, wie zit er eigenlijk op te wachten?', schrijft Knack Focus-redacteur Jonas Boel over de lucratieve bijberoepen van Rihanna en Frank Ocean.

1.700.000.000 dollar. 1,7 miljard dus, iets minder dan anderhalf miljard euro, zo hoog werd onlangs het vermogen geschat van popicoon Rihanna. De 33-jarige zangeres is daarmee de rijkste, vrouwelijke popartiest ter wereld. Het grootste deel van haar fortuin heeft ze echter niet te danken aan haar muziekcarrière, wel aan haar cosmeticamerk Fenty Beauty, waarvan de marktwaarde geschat wordt op zo'n 3 miljard dollar.Het succes van Fenty Beauty is niet gestolen. Het merk voer van bij het begin een inclusieve koers, met een uitgebreid aanbod aan make-upproducten voor alle huidtypes en -tinten. Van melkwit tot pikzwart, foundation vind je er in vijftig verschillende kleuren. Net als bij haar lingeriemerk Savage x Fenty (marktwaarde: 270 miljoen dollar) wordt de beautyreeks aangeprezen door modellen in alle maten, soorten, en gewichten.Chapeau dus, voor Rihanna. Een jonge, zwarte, selfmade vrouw die door het glazen plafond knalt, en dat met een bedrijf dat diversiteit hoog in het vaandel voert. En toch wringt er ook iets aan het succesverhaal van Ri-ri. Zo zijn de aandelen van Fenty voor vijftig procent in handen van moederbedrijf LVMH, de Franse multinational van CEO en luxepaus Bernard Arnault, op dit moment de rijkste persoon ter wereld. Geen onbesproken man, die Arnault, wiens naam niet alleen gelinkt is aan luxelabels als Christian Dior, Louis Vuitton, en Veuve Clicquot, maar ook aan belastingparadijzen, offshoreconstructies, en boekhoudkundige goochelarij. Ooit dreigde hij er mee om Belgisch staatsburger te worden, toen Frans president François Hollande de superrijken hoger wilde belasten. Sowieso zijn meer dan 80% van de aandelen uit zijn imperium ondergebracht in Belgische vennootschappen, zoals De Tijd vorig jaar berichtte, wegens de meer gunstige belastingvoordelen voor kapitaal in ons land. Het is dus nog maar de vraag hoe ethisch Rihanna haar fortuin precies vergaarde. En dan hebben we het niet alleen over de dollars op haar bankrekening(en), of de cijfertjes op haar belastingbrief, maar ook over de impact van Fenty op de planeet en haar bewoners. De cosmetica-industrie heeft sowieso geen al te beste reputatie op vlak van duurzaamheid en milieu, met al die productie van niet recyclebaar plastic. Wie 'duurzaam' (of 'ethisch') en 'Fenty' googelt, komt van een kale reis thuis. Rihanna's lingeriemerk Savage x Fenty zwijgt in alle talen over hun impact op milieu, terwijl de hele mode-industrie - en dan vooral de 'fast fashion' - volgens de UN goed is voor 8 à 10 procent van de globale uitstoot van koolstofgassen, en de tweede grootste verbruiker is van water, na de landbouwindustrie. Ook over de arbeidsomstandigheden waarin al die bikini's, tangaslipjes, en nachtkleedjes van de band rollen is Fenty allesbehalve transparant. Niet cool, en moreel op z'n minst verdacht. Maar er is nog een heel ander punt. De wereld heeft geen nood aan meer miljardairs, wel aan meer goede muziek, verdikke! Tussen 2005 en 2012 bracht Rihanna bijna elk jaar een nieuw album uit. Haar laatste worp, Anti, dateert intussen al van 2016. Komt ervan, wanneer je bezig bent met jezelf heruit te vinden als entrepreneur en handelaar in luxegoederen. Ligt het aan mij, of gebruiken popartiesten tegenwoordig hun muziek steeds meer als opstapje naar 'het echte geld'? Geld liefst geparfumeerd met een vleugje decadentie. De nieuwste in het rijtje is Frank Ocean. Niemand die zijn muzikaal talent en impact zal ontkennen, maar de 33-jarige wonderboy heeft eigenlijk nog maar twee albums op z'n naam staan: Channel Orange (2012) en Blonde (2016). Het 'visual album' Endless (2016) tellen we dus niet mee. Sinds 2018 liet hij nog enkele prima singles optekenen, maar de voorbije drie en een half jaar was Ocean naar eigen zeggen vooral druk in de weer met... peperdure juwelen ontwerpen. Homer, heet zijn nieuwste geesteskind. Een juwelen- en accessoiresmerk dat onder de vleugels van modehuis Prada 25 verschillende 'high-end' hangertjes, broches, en braceletten in de aanbieding heeft. Goedkoopste object: een zijden sjaal voor 230 dollar. Duurste item: een met diamanten bezette halsketting met een prijskaartje van 1.898.000 dollar. Mogen we dat een klein beetje ziek vinden? Hoe klonk het nu ook alweer zo cynisch op Oceans debuutalbum? 'Too many joy rides in daddy's Jaguar/ Too many white lies and white lines/ Super rich kids with nothing but loose ends/ Super rich kids with nothing but fake friends'. Of hoe het leven nog maar eens de kunst blijkt de imiteren. En intussen blijft het muzikaal stil, net zoals bij Rihanna. Anderzijds: zingende lingerie- en juwelenontwerpers met zes à negen nullen op hun spaarrekening, wie zit er eigenlijk op te wachten?