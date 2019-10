De wedergeboorte van Stake: 'Ik voel mij té goed. Wat voor muziek moet ik nu gaan maken?'

Een jaar nadat Steak Number Eight vlammend ten onder ging, is Stake uit de assen herrezen. Een heftige periode voor frontman Brent Vanneste, die niet alleen zijn oude band uitzwaaide, maar ook een paar van zijn demonen: 'Ik was het niet gewend om toegevingen te doen.'

Stake © Bjorn Tagemose

Steak Number Eight stopt ermee, kopten de verzamelde Vlaamse muziekmedia in mei vorig jaar. Steak Number Eight stopt er een beetje mee, moesten ze zichzelf diezelfde dag nog verbeteren. Uiteindelijk bleken frontman Brent Vanneste en de zijnen slechts een naamswijziging en een lichte bocht in de muzikale koers aan te kondigen.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×