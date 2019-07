De Vlaamse producer die samenwerkte met DJ Snake: 'In België vragen ze of ik nog steeds draai'

Arno Vermeulen Medewerker Knack Focus

Op het nieuwe album van DJ Snake staat één Belg: Eptic, een Oost-Vlaamse producer die vooral dubstep maakt. Een genre dat in België over zijn hoogtepunt heen is, maar in de rest van de wereld nog lang niet: 'Mijn fanbase in de Verenigde Staten is zóveel groter!'

'Is er met een twintigjarige dubstepproducer uit de swingende metropool Waasmunster een nieuw internationaal succesverhaal genre Netsky in de maak?' vroeg Knack Focus zich in 2013 af over Michaël Bella, alias Eptic. Het jonge talent had toen net getekend bij het belangrijke dubsteplabel Never Say Die.

