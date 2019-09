Jonas Boel is medewerker van Knack Focus

Vijf Britse rappers die het mooie weer maken in het land van Boris Johnson.

Stormzy

Momenteel de onbetwiste nummer één. Michael Omari (26) is de eerste grimerapper met een nummer-éénalbum in het VK - Gang Signs & Prayer uit 2017 - en was deze zomer de eerste Britse soloartiest met Afrikaanse roots die Glastonbury mocht afsluiten.

AJ Tracey

Virale zomerbeelden: de vijftienjarige fan die op de Glastonbury-show van Dave het vers mocht overnemen van AJ Tracey - né Ché Grant (25) - en zowaar de hele wei op zijn hand kreeg. De politiek geëngageerde Tracey is de zoon van een rapper en een jungle-dj. De appel viel dus niet ver van de boom.

Novelist

Kojo Kankam is nog maar 22 jaar jong, maar nu al een gevestigde waarde. Deze voormalig poulain van Skepta vierde zijn achttiende verjaardag met de release van de ep 1 Sec (2015), op XL Recordings. Vorig jaar werd hij met zijn debuut Novelist Guy genomineerd voor de Mercury Prize.

Flohio

Aan haar liveshow moet ze nog wat sleutelen, zo zagen we op Pukkelpop, maar Funmi Ohiosumah (27) heeft een oor voor goede beats en de verbale skills om het ver te schoppen. Een androgyne verschijning, geboren in Ghana, en via 50 Cent en Lil Wayne gebeten door hiphop.

Skepta

Joseph Adenuga (36) is een oudgediende uit de crew waar ook Dizzee Rascal zijn sporen verdiende, maar draait nog steeds mee op het hoogste niveau. Kreeg van Slowthai een gastrol op Nothing Great about Britain en werkte samen met ASAP Rocky en Pharrell Williams.