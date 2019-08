© Wouter Van Vaerenbergh

U hoeft dit weekend niet zo nodig in het Antwerpse Middelheimpark te vertoeven om goeie jazz te spotten: na onder meer The Comet is Coming, MDC III en BeraadGeslagen op vrijdag, kon u vandaag in Kiewit ook Ezra Collective aan het werk zien, een van de pleitbezorgers van de befaamde, niet voor een onalledaagse crossover meer of minder terugdeinzende new wave of British jazz. U hoeft al evenmin al te beslagen te zijn in het genre om hun zowel op Miles Davis, John Coltrane, Ella Fitzgerald en Herbie Hancock als op Kendrick Lamar, Jorja Smith en zelfs Rage Against the Machine gestoelde sound te snappen.

Ezra Collective - dat met vier in plaats van vijf man naar Pukkelpop was gekomen; de trompettist 'had some complications' - brengt namelijk gevóélsmuziek, die op de beste momenten geen enkele vezel in uw lijf heel laat. Of misschien is volksmuziek nog een beter woord, gezien de bijval die een song als You can't steal my joy in de Castello genoot.

Toegegeven, het duurde even vooraleer we volledig mee waren in hun wel heel veel verschillende kanten op stuiterende instrumentale trip, maar eens het collectief - dat met toetsenist Joe Armon Jones, drummer Feli Koleoso, bassist TJ Koleoso en saxofonist James Mollison niks dan meestermuzikanten in de rangen heeft - Sun Ra's Space is the Place onder handen nam en wat later ook een streepje Bad Boy for Life liet optekenen, ging het energiepeil in de Castello steil de hoogte in.

'Are there any party animals in Belgium?' vroeg Koleoso op het einde. Te oordelen naar het publiek, dat tijdens afsluiter Juan Pablo massaal ging neerzitten om bij het invallen van de beat fanatiek aan het jumpen te slaan, was er op die vraag slechts één antwoord mogelijk: já!