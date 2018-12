De Tijdloze vrouwelijker dan ooit

ALINEA

Buiten de in steen gebeitelde namen aan de top was het dit jaar afwachten hoeveel vrouwelijke artiesten de eindejaarslijst van Studio Brussel zouden halen na de campagne van RoSa vzw, een kenniscentrum voor gender en seksualiteit, om De Tijdloze wat minder 'tietloos' te laten zijn en er dus meer vrouwen in te stemmen.

En dat heeft gewerkt. Sinéad O' Connor, vorig jaar de enige vrouwelijke solo-artieste in de lijst, kreeg het gezelschap van Amy Winehouse, Nina Simone, Janis Joplin, Anne Clark en twéé keer Aretha Franklin. Haar nummer Respect, door RoSa voorgedragen als nummer om bij voorkeur op te stemmen, is meteen de hoogste nieuwkomer dit jaar, op plaats 25. Wie daar de vier nummers van Fleetwood Mac en Zombie van The Cranberries bijrekent, ziet een Tijdloze die oestrogener getint is dan ooit. Opvallend: door de intrede van Aretha Franklin en Nina Simone is ook het aantal nummers door niet uitsluitend witte artiesten verdubbeld tegenover vorig jaar, van drie naar zes.

Ook vorig jaar zorgde een oproep op de sociale media voor een nieuw nummer in De Tijdloze, Africa van Toto. Dat liedje doet het ook dit jaar uitstekend en is veertien plaatsen gestegen naar de 23ste plaats.

Vrouwen in De Tijdloze 2018

#24 Fleetwood Mac (met Christine McVie en Stevie Nicks in de rangen) - Dreams

#25 Aretha Franklin - Respect

#30 Amy Winehouse - Back To Black

#33 Fleetwood Mac (met Christine McVie en Stevie Nicks in de rangen) - Go Your Own Way

#36 Sinéad O'Connor - Troy

#43 Arcade Fire (met Regine Chassagne en Sarah Neufeld in de rangen) - Rebellion (Lies)

#55 Aretha Franklin - I Say a Little Prayer

#57 Nina Simone - Feeling Good

#76 Anne Clark - Our Darkness

#87 Janis Joplin - Piece of My Heart

#91 The Cranberries (met Dolores O' Riordan in de rangen) - Zombie

#95 Fleetwood Mac (met Christine McVie in de rangen) - Everywhere

Niet-witte artiesten in De Tijdloze 2018

#25 Aretha Franklin - Respect

#29 Rage Against The Machine - Killing in The Name

#44 Prince - Purple Rain

#55 Aretha Franklin - I Say a Little Prayer

#56 Jimi Hendrix - All Along The Watchtower

#57 Nina Simone - Feeling Good

De exits

Meat Loaf - Paradise By The Dashboard Light

AC/DC - Highway To Hell

Paranoid - Street Spirit (Fade Out)

Bruce Springsteen - Born To Run

U2 - One

Arctic Monkeys - Do I Wanna Know

Black Sabbath - Paranoid

Foo Fighters - My Hero

Daan - Housewife

Queens of the Stone Age - Go With The Flow

Iron Maiden - Run To The Hills

Red Hot Chili Peppers - Under The Bridge