R&b-talent Lyna Lahbiri werkt in deze mistroostige tijden aan haar debuutplaat. Pandemie of niet.

Aka: Lyna Lahbiri Leeftijd: 22 Locatie: Leuven Instagram: @lyna.lahbiri In het kort: R&b-talent. Doorzetter. Gaat af en toe eens loco. In het lang: We hoeven het u niet te vertellen: 2020 blinkt niet bepaald uit in zorgeloze vrolijkheid. En dus dropt Lyna deze week haar nieuwe single Loco, een speels, dansbaar nummer dat al een tijdje klaarlag maar intussen het perfecte antidotum vormt voor mistroostige tijden. 'Ik heb dat nummer vorig jaar geschreven met Junior Alaprod en Shabz, twee producers uit Parijs', zegt de Leuvense singer-songwriter. 'Om vijf uur 's ochtends, toen iedereen in de juiste vibe zat. (lacht) Het gebeurde allemaal heel snel en spontaan, en die uitgelaten sfeer heeft zich ook vertaald naar de sound. Gek doen en feesten: daar gaat Loco over.' Lyna besloot op haar vierde om zangeres te worden. Twee jaar later werd ze door haar neefjes en nichtjes uitgedaagd om op het podium te kruipen tijdens het trouwfeest van haar zus en zong ze vol overtuiging een Arabisch nummer voor de vierhonderd aanwezigen. Daarna volgden audities voor verschillende tv-programma's, enkele YouTube-covers van de r&b-legende Brandy en een passage bij The Voice, waar ze het vier jaar geleden tot in de eerste liveshow schopte. 'Ik heb zowat alles geprobeerd en heb nooit opgegeven, maar ik heb lang moeten zoeken naar mijn eigen sound. Die ben ik pas echt aan het ontdekken sinds ik zélf songs schrijf.' Haar eigen mix van r&b, trap, hiphop en soul deelde ze vorig jaar op de ep's Gemini en Lemon Haze, die haar duizenden streams, brons op de Red Bull Elektropedia Awards en een plek op de Instagramstory van Lous and The Yakuza opleverden. Momenteel werkt ze aan haar debuutplaat, want dat Lyna zich door niets of niemand laat tegenhouden is intussen wel duidelijk. Pandemie of niet. Een willekeurige quote 'Ik ben fan van artiesten als Etta James, Big Mama Thornton en Little Richard, maar evengoed van nineties-r&b à la Usher. Ik denk dat mijn sound een goede mix is van de twee, met een hedendaags sausje.'