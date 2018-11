De song waarmee The Antler King de otters wil redden: 'Wist je dat ze heel goed alleen kunnen zijn?'

In het traditioneel razend drukke muzieknajaar vallen er onvermijdelijk goede platen tussen de plooien. Ten for a Bird bijvoorbeeld, alweer het derde album van The Antler King, oftewel het koppel Maarten Flamand en Esther Lybeert. Het duo serveert sobere, maar fraai gearrangeerde folkpop die uw en ons hart verwarmt in dagen van dalend kwik en afschakelplannen. Ergens hoor je echo's van de hoogtepunten uit het oeuvre van Belle and Sebastian, op andere momenten schemert er wat Low of een andere typische Duyster-band door.

Dat de plaat bedolven wordt onder de goede kritieken, heeft misschien wel te maken met Siberian Times, de nieuwste single van de groep en een waar eureka-moment voor Flamand en Lybeert. 'Dat nummer is tegelijk met Orange Monkey, de eerste single van de plaat, ontstaan. Heel snel eigenlijk, die songs schreven zichzelf. Ze voelden meteen zo goed dat we een paar andere liedjes, waar we toen nog aan sleutelden, gewoon hebben weggegooid', vertelt Lybeert. 'De lat lag op Siberian Times, en niet lager.'

Onder een laagje of drie aan lieflijke gitaren stak het koppel een niet mis te verstane boodschap over het klimaat en hoe dat aan een hoog tempo naar de radijzen gaat: 'The temperature keeps rising / The winter frost unfreezing / Too late for regulations / Too late to scratch your head.'

'Schrijven vanuit je engagement is één ding, maar ik wilde er ook echt iets mee doen', vertelt Lybeert, die daarover ging samenzitten met WWF Vlaanderen. Samen besloten ze om iets te doen voor de otter, die vorig jaar voor het eerst in drie decennia weer in Vlaanderen werd gespot. 'Tot voor kort kon ik amper een otter van een bever onderscheiden, maar ik heb al veel bijgeleerd', zegt Lybeert. 'Otters kunnen bijvoorbeeld heel goed alleen zijn. Misschien daarom dat ik het zo'n fascinerend dier vind.'

'Vanaf 1 euro kun je onze single kopen op Bandcamp, en dat geld gaat naar het WWF', legt Lybeert uit. 'Maar we veilen ook een huiskamerconcert voor De Warmste Week en verkopen lolly's tijden onze concerten. Dat laatste bracht tijdens onze release-show al 250 euro op. Dat is de prijs van één wildcamera, die essentieel is om de otter in Vlaanderen te monitoren.'

Bij Siberian Times hoort ook een clip, die Lybeert eigenhandig samenstelde met rechtenvrije beelden die ze vond en sequenties die ze zelf schoot. Een hele resem dieren passeert de revue, afgewisseld met onder meer close-ups van vrouwenogen en vallende waterdruppels. Het is een persoonlijke ode aan de natuur geworden, overgoten met een vintage-sausje.

'Voor een hoogtechnologisch staaltje videokunst hebben we geen budget, en zo'n DIY-filmpje past ook beter bij ons', zegt Lybeert. 'Voor de plaat was het ook een vereiste dat Maarten en ik ze met ons twee volledig live moesten kunnen spelen. We doen het nu al vier jaar zonder extra muzikanten en dat bevalt ons uitstekend. Ook al zijn we constant in de weer en zijn al onze handen en voeten heel de tijd benut, het komt altijd wel goed.'