Een headliner die om drie uur 's middags speelt, dat kan normaal niet, maar laten we zeggen dat er wel meer aspecten van het fenomeen-Billie Eilish de verbeelding tarten. Of kan u het verklaren dat een 17-jarige met blauw haar, veel angsten, een fascinatie voor spinnen, teksten over zelfmoord en donkere muziek de grootste popster ter wereld wordt? Misschien helpt het portret dat we in maart over haar schreven u wel aan een antwoord op die vraag.

Billie Eilish op de main stage, dus en zoals u wellicht weet heeft dat wat voeten in de aarde gehad. Oorspronkelijk stond de Amerikaanse in de Dance Hall, waar ze een goeie tienduizend fans had kunnen verwelkomen. Als u weet dat voor haar vorige concert in La Madeleine 12 000 man op de wachtlijst stond, terwijl er maar 1400 kaartjes te koop waren, wéét u dat dat om problemen vragen was. Maar kijk, Sint-Billie, patroonheilige van de angstige tieners en muzikale wonderkinderen, stuurde ons een afzegging van Good Charlotte, zodat er op het hoofdpodium een plekje vrijkwam.