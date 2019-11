De oren van muzikale trendspotters staan tegenwoordig niet alleen gericht op Londen, Berlijn of New York, maar durven ook al eens naar de Bosporus te draaien. Turkse psychedelica is hip, mede dankzij een 71-jarige folkzangeres en Europese vinyljunks.

Eind juli, centrum Gent, een van die zwoele avonden die de voorbije zomer rijk was. Onder de kerktoren van Sint-Jacobs is op dag zes van de Gentse Feesten een massa volk toegestroomd om te kijken en te luisteren naar een bejaarde Turkse dame met roodgekleurde krullen. Voor de vele dansende, klappende en luidkeels meezingende, families van Turkse origine die het plein vullen, is Selda (71, voluit Selda Bagcan) een volksheldin, een folkzangeres die sinds de seventies niet alleen traditionele liedjes heeft gemoderniseerd maar ook sociaal geëngageerde protestsongs heeft geschreven. Voor de meeste andere aanwezigen, de bleke hipsters en muzieknerds, is Selda een cultfiguur, een boegbeeld van de Turkse psychedelica die al enkele jaren aan een revival bezig is en steeds meer bands en producers inspireert. Met dank aan vinyljunks en boetieklabels in het Westen, zoals het Spaanse Pharaway Sounds en - voornamelijk - Finders Keepers van de Britse dj en verwoed crate digger Andy Votel, die in 2006 haar tweede album Selda, uit 1976 , heruitbracht.

