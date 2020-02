Casual Gabberz: neogabbers met een internetaanpak.

Leden: Paul Seul, Aprile, Von Bikräv, Evil Grimace en Claude Murder

...

Toen gabber begin jaren negentig ontsproot aan de Rotterdamse underground, werd het genre met enige minachting onthaald door 'ernstige' clubgangers. Maar kijk, zoals zowat alles wat in de nineties trashy was, is ook de gabbercultuur aan een rehabilitatie toe. Italië heeft Gabber Eleganza, in Indonesië maakt Gabber Modus Operandi furore en de Fransen hakken erop los met Casual Gabberz. Net als in de gouden dagen wil dat laatste vijftal het sérieux van de house- en technowereld onderuithalen met zijn verknipte raves. Al moet u geen exacte kopie van het origineel verwachten. Dit Parijse collectief injecteert zijn driftige producties met smerige Franse rap, trance en jumpstyle. 'We hanteren een internetaanpak en voelen niet de druk van puristen op onze schouders, omdat we sowieso al buiten de scene vallen', zeggen ze. Casual Gabberz begon in 2013 vanuit een gedeelde passie feestjes te organiseren in plaatselijke cafés en clubs. Intussen zijn die uitgegroeid tot een bescheiden fenomeen, met een eigen label en passages op festivals als Dour en het Berlijnse CTM. Als een van de voortrekkers van de neogabber bereiken ze niet alleen doorgewinterde gabbers met heimwee naar hun jonge jaren, maar ook hippe kids zonder kale koppen, Nike Air Max-sneakers en oversized trainingsvesten. Bij Casual Gabberz is iedereen welkom om zich postironisch in het zweet te stampen. Smeer die beentjes al maar in. Een willekeurige quote: 'Ons publiek is ongedefinieerd, inclusief, jong, mooi en heeft geen idee hoe het moet hakken.' Te zien op op 22/2 tijdens Artefact in het Stuk, Leuven.