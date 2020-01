column

'De playlists van Obama maken van hem geen beter politicus, maar ze maken hem wel meer mens'

Jonas Boel Jonas Boel is medewerker van Knack Focus

'Obama is - in tegenstelling tot Trump - geen merk, maar wel een influencer', schrijft Knack Focus-redacteur Jonas Boel over de nog steeds populaire 'eerste playlistpresident' van de VS.

Barack Obama hangt Bruce Springsteen de Presidential Medal of Freedom om. The Boss zit ook in het muzikale eindejaarslijstje van de president voor 2019. © iStock

'WTF, America?' - bij Rolling Stone vielen ze op de voorlaatste dag van 2019 van hun stoel. Zoals elk jaar sinds 1948 maakte het peilingbureau Gallup die dag bekend welke man en welke vrouw het meest bewonderd wordt door de Amerikaanse bevolking. Bij de mannen werd het een ex aequo: zowel Barack Obama als Donald Trump haalden 18 procent van de stemmen. Bij de vrouwen haalde Michelle Obama (10 procent) het afgetekend van de nummer twee, Melania Trump (5 procent).

...

