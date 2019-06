column

'De nieuwe plaat van Madonna bruist niet zomaar van de latin-invloeden'

Jonas Boel Jonas Boel is medewerker van Knack Focus

Madonna goes latin op haar nieuwe album. Of ze daar muzikaal goed aan doet laten we in het midden, schrijft Knack Focus-redactuer Jonas Boel. Maar komen zal hij, die sueño latino!

