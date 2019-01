De nieuwe clip van Jan Verstraeten toont u de melancholie in een Power Ranger

Toegegeven, ook wij waren verbaasd toen Jan Verstraeten afgelopen herfst uit het niets Moon Face in onze gehoorgang mikte, een wonderlijk miniatuurtje dat zo zacht is voor de oren als het warm is voor het hart. Het nummer mijmerde zich meteen een weg naar de radio. 'En ik die dacht dat het nichemuziek was', lacht de man zelf, die anderhalve maand na zijn debuut alweer zijn tweede single klaar heeft, Can It Be.

Delen 'Mijn werk is heel chaotisch, tot het op een bepaald moment samenklit op een manier waar ik dan tevreden mee ben, maar nooit echt kan uitleggen.' Jan Verstraeten

Wie met Verstraeten over zijn muziek praat, hoort een behoedzame aandachtsman, die zijn songs met zorg assembleert uit wat hij ziet, hoort en meemaakt. 'Ik schrijf de hele dag door dingen op, die pas hun definitieve betekenis krijgen als ze samen in een tekst staan en er muziek onder staat. In Can It Be hoor je bijvoorbeeld 'Godzilla was doling at the tv screen', een flard die ik ooit opschreef toen ik in een ruimte was waar de sfeer heel kil was en die film op de achtergrond speelde.'

'Vaak weet ik zelf pas waarover mijn nummers gaan als ze af zijn, en dan nog. Voor Can It Be ben ik er wel uit dat het gaat over twee personen die elkaar heel graag zien, maar af en toe ook de nood hebben om zich af te zonderen. Een herkenbaar en soms heel pijnlijk gevoel.'

Voor de videoclip creëerde Verstraeten een mini-universum in zijn kamer, bevolkt door oud speelgoed dat hij zelf bij elkaar zocht. De rode draad, een poppenhoofdje dat de tekst van Can It Be zingt, krijgt achtereenvolgens het lijf van een paard, meneer Spaghetti uit Samson en Gert en een Power Ranger. Met behulp van een laptop verkent het mannetje de wereld en zelfs de ruimte, een doe-het-zelf ontdekkingsreis die uitmondt in een prachtig uitzoomend shot.

'Ik heb al heel lang een voorliefde voor Power Rangers en aanverwanten, maar om een echte verzamelaar te zijn heb ik geen geld. Ik wilde vooral iets maken dat dicht bij mezelf bleef. Voor de muziek die ik in mijn huisje heb geschreven, kan ik geen video gaan opnemen in Amerika of zo.'

Wie iets in de bonte video wil zien, zal het wel vinden, maar net zoals zijn songs wil Verstraeten ook zijn video's niet te zeer vastpinnen. 'Mijn werk is heel chaotisch, tot het op een bepaald moment samenklit op een manier waar ik dan tevreden mee ben, maar nooit echt kan uitleggen. Het gaat me vooral om een sfeer die ik wil neerzetten, maar nauwelijks kan omschrijven.'