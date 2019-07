Bea1991, aka Beatriz de Rijke, zegt fuck you tegen hits, werkt samen met Blood Orange en mag Robyn tot haar fans rekenen. Oh ja, ze maakt arty pop.

Aka: Beatriz de Rijke Leeftijd: 27 Locatie: Amsterdam / Londen / New York Instagram: @bea.1991

In het lang Ze werkt samen met Blood Orange, Benny Sings, Kirin J. Callinan en Sega Bodega. Haar muziek wordt al jarenlang getipt door The Guardian, Rolling Stone, The Fader en Pitchfork. Niemand minder dan Robyn deelde haar videoclip op Twitter. En toch is Bea1991 niet van plan om een popster te worden. 'De middenweg tussen heel ambitieus en heel laidback, daar voel ik me het meest thuis', zegt ze. De Nederlandse met Britse roots laat haar muziek het liefst voor zichzelf spreken. Interviews geeft ze zelden, concerten kondigt ze meestal pas enkele dagen van tevoren aan, een Facebookpagina heeft ze niet en haar officiële website is een veredelde Tumblr-pagina waar amper informatie op terug te vinden is.

Ik ben het meest enthousiast wanneer ik tegelijkertijd walg en onder de indruk ben van iets dat ik heb geschreven.

Het ijzer smeden als het heet is, bleek evenmin haar ding: na de ep's Good Thinking (2014) en Songs of 2k11 (2015) werd het stil. Niet dat Beatriz met de vingers zat te draaien, want ze is ook nog fotograaf, modeontwerper, curator en aspirant-circusartiest. Geen wonder dus dat half hipsterland vol ongeduld zit te wachten op haar debuutalbum Brand New Adult dat op 12 juli verschijnt en waarvoor ze opnieuw in de studio dook met Benny Sings en Dev Hynes van Blood Orange. Haar dromerige, arty popmuziek is alvast even mysterieus en onbeschrijfelijk als Beatriz zelf. 'Zola Jesus singing with Portishead', omschreef een muziekblog het. Tot haar muzikale invloeden rekent ze ninetiespop, The Cranberries én William Orbit. In haar videoclips filmt ze zichzelf met een selfiestick, duikt er zonder enige context een zingende CGI-labrador op of laat ze de volledige populatie van een luxecruise ietwat ongemakkelijk het refrein van My Own Heaven meezingen. Bea1991 is een antipopster met het talent van een wereldster.

