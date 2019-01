ASL 20. Vrouw. Londen. Instagram @amaloumusic

Het is geen toeval dat de Britse Ama Lou vorig jaar op tour trok met Jorja Smith. De twee zijn niet alleen goede vriendinnen, hun verrassende parcours vertonen ook gelijkenissen. 'Als 2018 het succesjaar van Smith was, dan wordt 2019 dat van Ama Lou', voorspelt The Guardian. Bovendien delen beide talenten een grote fan: Drake. De Canadese rapper stuurde Lou privéberichten vol complimenten, schafte zich heel wat van haar merchandise aan en voorzag zelfs een van zijn Instagramfoto's van een bijschrift met haar lyrics. Qua mond-tot-mondreclame kan dat tellen.

De klassiek geschoolde zangeres maakt catchy r&b waarbij vooral haar kronkelende stem opvalt, maar verwacht geen vrijblijvende hitjes. TBC, haar debuutnummer uit 2016, is een BlackLivesMatter-anthem dat eindigt met de laatste woorden ('I can't breathe') van Eric Garner, de zwarte man die in 2014 tijdens een arrestatie voor de illegale verkoop van sigaretten om het leven kwam toen een agent hem in een wurggreep hield. Opvolger Not Always focust op de beperkingen van vastgeroeste genderconcepten. En in maart vorig jaar bracht Lou de ep DDD uit, een muzikale trilogie met bijbehorende kortfilm - ook in drie delen, gesitueerd bij dageraad, door de dag en bij het vallen van de avond (de drie d's van 'dawn', 'day' en 'dusk'). Lou, die de film samen met haar zus regisseerde, kruipt daarin in de huid van een crimineel. Voor de productie schakelde ze de hulp in van Che Pope, die eerder samenwerkte met Kanye West, Lauryn Hill en Destiny's Child. De naam Ama Lou zal in 2019 nog vaak vallen. Zeg dat Drake het gezegd heeft.

Een willekeurige quote 'Politieke songs of songs met een sterke, belangrijke boodschap hebben vaak de neiging om als een tirade te klinken. Maar als je de boodschap in een mooi nummer verstopt, zal de inhoud uiteindelijk net beter doordringen dan wanneer je hem mensen door de strot ramt.'

Vroege inspiratiebronnen Hannah Montana, Justin Bieber en High School Musical. 'Wanneer mensen zeggen dat ze op hun dertiende naar Ella Fitzgerald zijn beginnen te luisteren, kan ik alleen maar denken: " No, you didn't. Je keek naar Disney Channel. Wat is er mis met jou?"'