De muzikale gevolgen van de brexit: 'Als de Britse platenindustrie krimpt, dan de rest ook'

Jonas Boel Jonas Boel is medewerker van Knack Focus

De Britse muzieksector begint zich steeds meer te roeren in het brexit-debat, stelt Knack Focus-redacteur Jonas Boel vast. 'Los van alle euro's of ponden is vooral het culturele deficit op lange termijn niet te becijferen.'

In 2015 was de huidige Britse premier Boris Johnson de beste vriend van de muziekindustrie. Als burgemeester van Londen riep hij de Music Venue Taskforce in het leven, een fonds om de concertzalen in de hoofdstad te beschermen tegen de felle druk van de vastgoedsector. 'De krioelende baarmoeders van Londens talent', noemde hij het clubcircuit toen.

