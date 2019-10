Na Cuba en Ethiopië zoeken de Gentenaren van Compro Oro de inspiratie op Suburban Exotica gewoon in hun straat. Zowaar met hulp van Joachim Cooder, de drummende zoon van gitaarmeester Ry.

Precies op de dag dat jazzpianist Fulco Ottervanger - u kent hem van De Beren Gieren en Beraadgeslagen - zijn Nederlandstalige popplaat op de wereld loslaat, komen die ándere helden van de Gentse scene ook met hun nieuwe album. Met Suburban Exotica slaat Compro Oro alweer een andere richting in, na het Cubaans geïnspireerde Transatlantic en het Afrikaanse Bombarda.

Dit is jullie 'belangrijke derde'. Op welk continent zaten jullie mentaal bij deze opname?

Bart Vervaeck (gitaar): In onze eigen straat in Gent. Suburban Exotica is de sound van onze multiculturele buurt, de Brugse Poort, met haar kleine buurtwinkeltjes en de meest exotische muziek. Het is nu ook weer niet dat we een plan hadden om onze buurt te eren. Die wereld en die klanken waaien gewoon bij je naar binnen zodra je je raam openzet, en dat blijft hangen.

Ik kende die Midden-Oosterse invloeden al van mijn studie Arabische luit, en door mijn bewondering voor gitarist Omar Khorshid, die vooral in Libanon bekend is. Ze komen ook tot uiting bij Echoes of Zoo (de band die Vervaeck deelt met Nathan Daems van Black Flower, nvdr).

Suburban Exotica werd geproducet door Dijf Sanders. Wat maakt hem een goeie match voor jullie?

Wim Segers (vibrafoon): Hij dook op in onze vriendenkring, en al snel wisten we dat hij de juiste keuze zou zijn. Hij had net zijn album Java uit, en dat vonden wij erg goed. Dijf durft effecten te gebruiken als verlengstuk van zijn muziek - een trip waar Bart en ik ook op zitten. En hij heeft een bijzondere zin voor melodie en arrangementen. Ik voelde dat ik van hem kon bijleren.

De grote verrassing is de medewerking van percussionist Joachim Cooder, zoon van gitaarlegende Ry Cooder. Hoe is hij bij jullie beland?

Vervaeck: Zonder dat we er weet van hadden, had een journalist hem ons eerste album bezorgd. Plots kreeg ik een mail: 'Als jullie eens willen samenwerken, bel me.' De man speelde mee op Buena Vista Social Club en op een spin-off daarvan, Mambo Sinuendo van gitarist Manuel Galban. Die plaat is een baken voor ons! Onze muzikale interesse is heel gelijklopend, hij haalt zijn inspiratie uit dezelfde werelddelen als wij.

Alleen kwamen bij hem Ali Farka Touré en John Lee Hooker lijfelijk over de vloer.

Vervaeck: We werken er nog aan. (lacht) Ik heb vader en zoon Cooder vorig jaar ontmoet en ook daarna hebben we elkaar nog gesproken. Toen ik de tracks binnenkreeg waarop hij elektrische mbira, duimpiano dus, en percussie speelde, voelde ik dat hij deze muziek in zich heeft. Hij heeft zich echt ingeleefd in onze muziek en voelt perfect aan waar we naartoe willen. Hij had zich er makkelijk van af kunnen maken, maar het is een bijzondere bijdrage geworden.

Jullie spelen binnenkort enkele releaseconcerten. Maar komt er ook een tournee met Cooder?

Segers: We werken er hard aan om dat voor elkaar te krijgen, ik hoop dat het lukt. Over twee weken speel ik met Flat Earth Society in de Walt Disney Concert Hall in Los Angeles. Ik heb 'm alvast uitgenodigd.