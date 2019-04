Met Blaze, zijn vierde film als regisseur, maakte allrounder Ethan Hawke een liefdevol maar weinig flatterend portret van Blaze Foley, een miskende countrymuzikant die wel een legende wilde worden, maar geen ster. 'Wat heb je eraan om in de bioscoop de Wikipediaversie van iemands leven te zien?'

1 februari 1989, Austin, Texas. Een boom van een vent waggelt na een ruzie enkele traptreden af, steekt een gazon over en zakt op straat neer. Hij is niet stoned of straalbezopen, zoals zo vaak, maar heeft een schotwonde in de borst. De 39-jarige countrymuzikant Michael David Fuller - Blaze Foley voor zichzelf en zijn weinige fans en vrienden - is niet meer. Zijn dood is zowat het eerste feit waarmee hij de krant haalt, want ondanks zijn doorleefde songs, rake teksten en bedwelmende stem is Foley een nobele onbekende. Hij wordt begraven in een kist die zijn vrienden hebben beplakt met het soort ducttape waarmee hij zijn versleten overjas bij elkaar hield.

...