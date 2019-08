Ziet u nog de bomen door het festivalbos? Knack Focus wijst de weg.

Woensdag 14 augustus 2019

De headliner

Tove Lo op Brussels Summer Festival. Sinds de Zweedse popster in 2014 internationaal doorbrak met de gigahit Habits (Stay High), besloot ze om vooral haar eigen ding te blijven doen. Haar logo is een artistiek vormgegeven vagina, ze zingt over masturberen en ze wordt 'the saddest girl in Sweden' dan wel 'the filthiest rebel in pop' genoemd.

Tove Lo

De geheimtip

Wie een tikje vroeger komt, kan nog snel Dampa meepikken, een Frans electroduo gespecialiseerd in donkere triphop, arty videoclips en vinnige vocals. Aandachtige modefanaten kennen hun nummer Thunderball misschien van een Yves Saint Laurent-reclamespot.

Donderdag 15 augustus 2019

De headliner

Met Pharoah Sanders staat er opnieuw een rasechte jazzlegende op Jazz Middelheim. De Amerikaanse saxofonist werd niet zomaar 'de beste tenorspeler ter wereld' genoemd door Ornette Coleman, kreeg zijn artiestennaam van Sun Ra, speelde meer dan een halve eeuw samen met John Coltrane en geldt als peetvader van de spirituele jazz.

Ruby Grace

De geheimtip

De Hasseltse Ruby Grace mag op Pukkelpop dan wel een thuismatch spelen, haar sound klinkt des te internationaler. Verwacht catchy electropop, een kitscherige ninetiesesthetiek, nummers over de Spice Girls en lipgloss en een stem die herinnert aan Amy Winehouse.

Vrijdag 16 augustus 2019

De headliner

Post Malone leverde vorige zomer zowat de meest besproken show van Rock Werchter af, al was het vechten om een plaatsje en viel er hier en daar een toeschouwer flauw. Wie zijn passage toen heeft gemist, krijgt gelukkig een herkansing op Pukkelpop.

Post Malone

De geheimtip

Wie zijn rocksterren liever met een gitaar in de hand heeft (weet u nog, die goede oude tijd?), kan terecht bij Inhaler. Frontman Elijah Hewson is de zoon van Bono, ze klinken als een jonge U2 en ze stonden in het voorprogramma van Noel Gallagher.

Zaterdag 17 augustus 2019

De headliner

Louis Cole laat zich op Jazz Middelheim omringen door een bigband om zijn electrofunk nog wat meer op te zwepen. De man wordt bejubeld door Quincy Jones en Flying Lotus, maakt nummers over bankrekeningen en pizza en staat bekend om zijn hyperkinetische liveshows.

De geheimtip

Voor nog meer absurditeit kunt u afzakken naar Free Jazz Middelheim in De Nor, het paviljoen van kunstenaar en weirdo Dennis Tyfus. Daar krijgen muzikanten een willekeurig instrument toegewezen waarmee ze zich vervolgens moeten zien te redden. Om u een idee te geven: vorig jaar bespeelde Elko Blijweert een ladder.

Zondag 18 augustus 2019

De headliner

Het concert van Billie Eilish op Pukkelpop verhuisde dan toch naar de main stage, en maar goed ook. Op haar zeventiende is Eilish dé popster van het moment. Maak u klaar voor de grootste volksverhuizing van het festival.

Lyzza

De geheimtip

Later die avond treft u Lyzza. De Braziliaans-Nederlandse dj en producer verovert al een tijdje de Europese experimentele clubwereld met haar eclectische sets waarin Britney Spears en Finse volksliederen met elkaar verbroederen.