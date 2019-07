Dankzij Knack Focus hoeft u niets van de festivalzomer te missen.

Maandag 8 juli 2019

De headliner: Sting zakt met zijn 'electric rock ensemble' af naar Gent Jazz om er My Songs te presenteren, een terugblik op zijn carrière als frontman van The Police én als solo-artiest. Inclusief hits als Every Breath You Take, Roxanne en Englishman in New York.

...