De Afrikaanse hiphop van Sampa The Great: 'Ik ben in een constante staat van ontkoppeling'

Jonas Boel Jonas Boel is medewerker van Knack Focus

Geboren in Zambia, getogen in Botswana, vertrokken naar Californië, tegenwoordig werkzaam vanuit Australië: hiphopsensatie Sampa the Great debuteert met een album dat The Return heet, maar van of naar waar, dat moet ze toch even uitleggen.

Sampa the Great: Het album gaat over het concept 'thuis', wat voor mensen zoals ik best ingewikkeld kan zijn. Zambia is mijn geboorteland, Botswana het land waar ik ben opgegroeid, en ik beschouw beide als mijn moederland. Net zoals ik mezelf als een Afrikaans artiest beschouw, maar ik woon en werk wel in Australië, ver van huis. Op die manier zit ik gevangen tussen twee werelden en ontstaat er een verhaal waar ik geen vat op lijk te hebben. Ik ben in een constante staat van 'ontkoppeling'.

