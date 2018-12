De afrekening van Spotify: Drake en XXXTentacion domineerden het muziekjaar

Niemand zag zijn nummers in 2018 meer gedraaid worden op Spotify dan Drake. Dat maakte de Zweedse streamingdienst dinsdag zelf bekend. Ook de rest van het podium bestaat met wijlen XXXTentacion en Post Malone uit rappers. Zij verdelen ook de vijf meest gestreamde tracks onder elkaar

Meest gestreamde tracks op Spotify 1. God's Plan - Drake 2. SAD! - XXXTentacion 3. Rockstar - Post Malone ft. 21 Savage 4. Psycho - Post Malone ft. Ty Dolla Sign 5. In My Feelings - Drake

XXXTentacion is niet de enige emo-rapper die het goed doet. Meer zelfs, geen enkel genre groeide het afgelopen jaar harder volgens Spotify dan wat ook wel eens soundcloudrap werd genoemd. 'Soundcloudrap is niet het genre van patsers die willen etaleren hoe ze het gemaakt hebben, maar muziek van depressieve, gewrongen misfits. Hun look, met gekleurde haren en gezichtstatoeages, is niet die van je klassieke cool kid', stond eerder dit jaar nog te lezen in een analyse van Knack Focus over hiphop en medicijnen. 'De drugs waar ze aan refereren, zijn Xanax en zware pijnstillers. Er wordt meer gerapt over angst, pijn, verlies en zelfmoord dan over drugs dealen of het leven op straat.' Naast XXXTentacion worden ook Juice WRLD, Lil Uzi Vert, Lil Xan en Lil Yachty bij deze stroming gerekend.





Emorap wordt als populairste genre gevolgd door lo-fi beats (kalme elektronische muziek die door veel mensen wordt gebruikt als studeer- of ontspanningsmuziek), deep talent show (een genre dat vooral bestaat uit deelnemers van de Amerikaanse versie van The Voice), ringtone (wellicht een nostalgische beweging) en brega funk, grooves uit de Braziliaanse regio Brega.

Bij de dames zit er maar één echte rapper in de top 5, Cardi B (3), en ademt de rest van het kransje pure pop. Ariana Grande, die deze week nog YouTube-records brak met de clip voor Thank You, Next, voert de rangschikking aan, gevolgd door Dua Lipa, Cardi B, Taylor Swift en Camila Cabello.

De populairste band op Spotify is Imagine Dragons, gevolgd door de K-Poppers van BTS, Maroon 5, raptrio Migos en Coldplay. Dat laatste is best opvallend, gezien het laatste album van de band alweer drie jaar oud is en de groep dit jaar enkel een live-plaat heeft uitgebracht. In het lijstje van playlists die het vaakst worden gevolgd, is dna weer vrij voorspelbaar. 'Today's Top Hits' voert de lijst aan, gevolgd door de hiphop-playlist Rap Caviar, twee reggaetonlijsten en 'Songs to Sing in the Car'.