David Ngyah, Mooneye en Tessa Dixson winnen De Nieuwe Lichting

Met David Ngyah, Tessa Dixson en Mooneye mogen respectievelijk een rapper, een zangeres en een klassieke gitaarband zich De Nieuwe Lichting 2019 noemen. Dat maakte Studio Brussel donderdag bekend tijdens een Facebook Live. De drie volgen Portland, Chackie Jam en Sons op en winnen een opnamesessie in de Daft Studios.

Antwerpenaar David Ngyah is te horen op Elusive van Blackwave en was zo vooraf de bekendste naam van de negen finalisten. 'Met Stagesbewijst hij dat hij zowel met hiphop à la Slum Village, Rakim en Kanye als met soul en r&b genre Syl Johnson, Otis Redding en James Brown vertrouwd is', zegt Michael Ilegems, chef muziek van Knack Focus en naast Jan Paternoster, Jeroen De Pessemier en Flip Kowlier jurylid bij De Nieuwe Lichting.

Tessa Dixson deed dan weer ervaring op in The Voice Belgique, aan de zijde van Roméo Elvis en op het podium met Warhola. Voor haar deelname aan De Nieuwe Lichting vond ze bovendien onderdak bij platenlabel PIAS. 'Haar Beautiful Pain is drama in een hyperprofessioneel popjasje', dixit Ilegems.

Ook al was De Nieuwe Lichting 2019 die van de hiphoppers en de solovrouwen, toch wurmde er zich na Equal Idiots (2017) en Sons (2018) opnieuw een gitaargroep tussen de winnaars. Het Zwevegemse kwintet Mooneye won het pleit met Thinking about Leaving, dat u volgens Ilegems 'op het verkeerde been zet met een lofi begin, om dan helemaal te vervellen tot indiepop à la Eels en Admiral Freebee.'