Minstens twee keer per week worden enkele honderdduizenden tv-kijkende Amerikanen blootgesteld aan de Belgische band Amenra. Met dank aan de Nederlander Tom Budgen, die als de sinistere Malakai Black in de VS een superstar of wrestling is en telkens opkomt met Amenra's Ogentroost als intromuziek. 'Alles aan die band klopt.'

Tom Budgen: Ik ken Amenra al een tijdje, en zanger Colin H. van Eeckhout en ik hadden elkaar online al gesproken nadat ik in interviews en podcasts hun naam had laten vallen. En toen hoorde ik Ogentroost, zag ik de parallellen met mijn nieuwe personage (Malakai Black heeft een gefingeerde oogafwijking, nvdr.) en dacht: ik zal hun gewoon eens vragen of ik dat nummer als intromuziek mag gebruiken. Ik toonde Colin foto's van hoe Malakai eruit zou zien, en hij snapte meteen waar ik naartoe wilde. Had ik op die foto's gestaan met een gele boa en een broek in gekke kleuren, dan zou hij wellicht nee hebben gezegd. (lacht) Wat trekt je zo aan in Amenra? Budgen: Alles aan die band klopt. Hun compleet eigen sound. De zorg die ze besteden aan hun esthetiek en huisstijl, die ze uitdragen in alles wat ze doen en wat rond de band beweegt. Dat is ook hoe ik te werk ga. Jammer dat ik nog niet de kans heb gehad om hen live aan het werk te zien. Ik woon al zes jaar in de States en heb een heel drukke agenda. Nogal wat fans van Amenra schrokken zich een hoody toen bleek dat hun lievelingsband zijn naam had verbonden aan een entertainer die voor een commercieel bedrijf werkt. Budgen: Begrijpelijk, maar onze gevoelswerelden en concepten sluiten echt heel goed bij elkaar aan. Bovendien is het voor de band een manier om in de VS meer onder de aandacht te komen. Ogentroost is hier sinds begin augustus twee keer per week op tv te horen, en ook via mijn sociale media promoot ik hen. Veel van mijn fans reageerden zo enthousiast op die intro dat ze meteen het album hebben gestreamd of gekocht. En als Amenra hier nog eens tourt, dan probeer ik zeker iets met hen te doen. Voor wat, hoort wat. Minstens even intrigerend is het masker dat je draagt: een doodshoofd met daarbovenop een gewei dat herinneringen oproept aan dat van de Yellow King uit True Detective. Heb je daar je inspiratie gehaald? Budgen: Niet rechtstreeks. Ik denk dat zowel ik als de makers van die serie zich hebben laten inspireren door dezelfde mythologische figuur: Cernunnos, een Keltische godheid die niet goed of slecht is maar wel de wereld in balans probeert te brengen. Je hebt wel iets met occultisme, blijkbaar. Ook in je eigen kledinglijn Blxckmass gebruik je veel heidense symbolen. Budgen: Ik vind occultisme heel interessant, net zoals mythologie en paganisme. En in mijn personages probeer ik altijd Europese folklore te integreren. Zo wil ik tonen waar ik vandaan kom aan een publiek dat niet echt met Europa vertrouwd is - de meeste worstelfans zijn gewone arbeiders. Ook daarom was het belangrijk om Amenra hierbij te betrekken. Tenslotte hebben ze net een plaat met Nederlandse teksten uitgebracht. Opvallend: Malakai Black is een gestoorde, sadistische eikel, maar toch draagt het publiek hem op handen. Zegt dat iets over onze wereld? Budgen: Zeker. Blijkbaar hebben velen het gehad met de afgelikte goeierd, en niet alleen in het worstelen. Mijn personage is slecht maar eerlijk, hij speelt open kaart. Dat wekt blijkbaar meer sympathie dan een schijnbare good guy, die misschien wel een verborgen agenda heeft. Dat worstelen is uiteindelijk maar show, hè? Het is vooraf bekend wie een wedstrijd zal winnen en jullie volgen een scenario. Budgen: Klopt, maar ik kan je garanderen dat het heel veel pijn doet. Mensen denken vaak dat de ringvloer een trampoline is en dat we elkaar niet raken. Maar ik raak hen, en mijn tegenstanders raken mij. Het is natuurlijk geen echte vechtsport zoals mixed martial arts of kickboxing dat zijn, maar ik kan je een waslijst geven van blessures die ik heb gehad. Ik heb artritis in mijn knieën, rug- en heupproblemen, ik heb botten gebroken en de pezen van mijn beide schouders gescheurd. Als ik wakker word, dan doet mijn hele lijf pijn. Maar het is wat ik wil doen.