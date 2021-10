Vorige maand werden twee dankedities van Night of the Proms voor zorgverleners en vrijwilligers aangekondigd. Die zouden op 19 en 20 november doorgaan, maar door de stijgende covidcijfers worden de evenementen uitgesteld.

'Op een feest moet je zorgeloos kunnen genieten, en dat zal de volgende weken helaas niet lukken voor onze medewerkers', aldus algemeen directeur Patiëntenzorg Wim Van de Waeter van Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA). Door de negatief evoluerende coronacijfers komt er weer meer druk op het zorgpersoneel.Hun roosters worden constant omgegooid, en uiteraard moeten ze weer intensiever zorgen voor meer patiënten. Ook worden sommige zorgverleners zelf ziek waardoor ze niet naar een feest kunnen gaan. Daarom leek het gepaster om de dankedities uit te stellen naar een moment waarop de werksituatie weer normaler wordt.

Er is ook goed nieuws te melden. Jan Vereecke, producent van Night of the Proms, laat weten dat er in de tussentijd financiering gezocht wordt voor een derde en eventueel zelfs vierde editie van het dankevenement. Er staan namelijk nog zeer veel zorgverleners op de wachtlijst, en zo zouden die ook een van de evenementen kunnen meemaken. 'We zijn onze zorgverleners en vrijwilligers uitermate dankbaar voor hun inzet, en nu ook nog eens voor hun geduld', klinkt het.

Er worden nog geen nieuwe datums meegedeeld.

