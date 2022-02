De Jamaicaanse Shenseea is klaar om de wereld te veroveren. Ze werkte al samen met Christina Aguilera, Major Lazer, Kanye West en Megan Thee Stallion.

Aka: Chinsea Lee

Shenseea wil zo groot als Rihanna worden. Dat lijkt misschien een onrealistische ambitie, maar de Jamaicaanse dancehallartiest is alvast op de goede weg. Ze werkte al samen met Christina Aguilera, Sean Paul, Tyga, Masego en Major Lazer. Eigen nummers als Blessed, Hard Drive en Shen Yeng Anthem halen vlot miljoenen streams. Ze staat getekend bij Interscope Records, het label dat ook Billie Eilish, Kendrick Lamar en Lana Del Rey huisvest. Ze mocht optreden op het verjaardagsfeestje van Cardi B. The New York Times kroonde haar tot een van de koninginnen van de dancehall. Vorig jaar was ze te horen op twee nummers op Kanye Wests album Donda. En afgelopen zomer dook de ongegronde, maar hardnekkige roddel op dat ze zwanger zou zijn van Drake. Dan weet je dat je een superster aan het worden bent. Bovendien volgen de successen elkaar steeds sneller op. In januari dropte Shenseea Lick, een soort dancehallversie van WAP met een feature van Megan Thee Stallion en een educatieve missie. 'I always wanted to write a suck pussy song', deelde Shenseea mee op Twitter. 'Some of y'all need guidance on how to eat.' Enkele weken geleden sloeg ze dan weer de handen in elkaar met rapper 21 Savage voor de single R U That, en volgende week verschijnt haar langverwachte debuutalbum Alpha. Zelfs Rihanna is intussen fan. Nu u nog. Een willekeurige quote: 'Mijn doel is om een artiest voor iedereen te zijn. Ik zal herinnerd worden als een meisje dat uit Jamaica kwam, heel jong begon, snel beroemd werd en echt een impact had.'