De Franstalige rapper Damso heeft de Ultratop Streaming Award 2020 gewonnen, de prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan de Belgische artiest die het meest gestreamd wordt in eigen land. Dat hebben de Entertainment Association Music (BEA Music) en Ultratop maandag bekendgemaakt. Het is al de derde keer dat Damso die prijs wint.

De muziek van Damso werd vorig jaar in totaal 53 miljoen keer gestreamd. Hij haalde het daarmee voor de #LikeMe-cast en Angèle, de winnares van 2019. De top tien wordt aangevuld door Lost Frequencies, Regi, Zwangere Guy, Dimitri Vegas & Like Mike, Bart Peeters, Hamza en Roméo Elvis. Damso dankt het succes onder meer aan het album QALF, dat in september vorig jaar werd uitgebracht. QALF schopte het tot in de top van de Waalse albumlijst en behaalde in korte tijd de platina status. De rapper, die ook de Ultratop Streaming Award 2017 en 2018 won, is een grote ster in Franstalig België en in Frankrijk. In Vlaanderen is hij bij het grote publiek vooral bekend wegens de ophef die in 2018 ontstond toen bekend raakte dat hij het WK-lied voor de Belgische voetbalbond zou maken. Die samenwerking werd uiteindelijk stopgezet. (Belga)