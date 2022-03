Sinds ze in 2020 schijnbaar vanuit het niets ten tonele verscheen met het mysterieuze Picking Flowers, groeide Daine uit tot de poulain van een hippe muzikale meute.

Leeftijd: 18

...

Leeftijd: 18 Locatie: Australië Instagram: @d4ine In het kort: Emokid. Protegé van Charli XCX. R.I.P. adolescentie. In het lang: Haar eerste grote muzikale liefde was de Australische poppunkboyband 5 Seconds of Summer. Nadien ontdekte ze via Tumblr en YouTube Amerikaanse emobands zoals American Football, Tigers Jaw en Turnstile en vond ze dichter bij huis een community in de hardcorescene van Melbourne. Maar intussen heeft Daine haar eigen groeiende fanbase dankzij de emopop die ze vanuit haar slaapkamer fabriceert en waarin al haar invloeden samenkomen, van hartverscheurende emo (Salt) over pompende trapbeats (Ascension) tot ophitsende hyperpop (Boys Wanna Txt). 'Ik maak muziek die op het eerste gezicht pop is, maar toch aansluiting vindt bij de emokids', aldus de Filipijns-Australische tiener. Sinds ze in 2020 schijnbaar vanuit het niets ten tonele verscheen met het mysterieuze Picking Flowers, groeide ze uit tot de poulain van een hippe muzikale meute. Zo vond ze een mentor in Charli XCX en bracht ze nummers uit met Oli Sykes van Bring Me the Horizon, Dylan Brady van 100 Gecs en Danny L Harle van PC Music. Nu schakelt ze een versnelling hoger met Quantum Jumping, haar langverwachte debuutmixtape die ze zelf omschrijft als 'de grafsteen voor haar adolescentie'. Meteen ook een welkome disclaimer: vrolijk zal u er niet van worden. Een willekeurige quote: 'Eigenlijk wilde ik liever in een band zitten, maar op de middelbare school wilde iedereen alleen maar surfrock- of indiebands oprichten. En dus begon ik mijn gitaarspel op te nemen en zette ik uit onzekerheid heel veel autotune op mijn stem. Het resultaat bleek toevallig pop te zijn.'