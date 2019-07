Op Tomorrowland in Boom is zaterdag dag twee van start gegaan met de daybreak session van Maceo Plex. De dag biedt festivalgangers enkele veelbelovende liveoptredens, een podium vol underground techno en zoals steeds enkele vaste waarden.

Tomorrowland biedt zaterdag een sterk liveprogramma op de nieuwe Lotus Stage, die gehost wordt door Lost Frequencies. Brusselaar Felix De Laet brengt zelf een liveset met muzikanten, waarmee hij momenteel door de VS toert en waarmee hij later dit jaar in Vorst Nationaal staan. Afsluiter op zijn podium is Oscar and the Wolf, twee jaar geleden nog de eerste liveact ooit op Tomorrowland. Vaste waarden op zaterdag zijn Armin Van Buuren en Dimitri Vegas & Like Mike op de mainstage en Netsky in de Garden of Madness, terwijl liefhebbers van het Bonzai-label opnieuw terecht kunnen aan de Rose Garden voor onder meer DJ Ghost, Yves Deruyter en de Bonzai All Stars.

Kara Savi is in de ban van de 90's, met namen als Pat Krimson en de Nederlanders Charly Lownoise & Mental Theo. L'Orangerie is zaterdag in handen van de Russische Nina Kraviz, een van de pioniers van de 'underground, dirty techno', die een reeks hedendaagse technoartiesten heeft uitgenodigd, zoals Helena Hauff en Paula Temple. Youphoria wordt zaterdag gehost door de Italiaanse Tomorrowland-nieuwkomer Gianluca Vacchi.

Gerommel

Het KMI waarschuwt zaterdag voor onweersbuien, die plaatselijk hevig kunnen zijn met wolkbreuken, hagel en rukwinden van 65 kilometer per uur. De festivalorganisatie volgt de situatie van dichtbij op, maar neemt voorlopig nog geen maatregelen. 'Onze weerman volgt de situatie op. We gaan maatregelen nemen op het moment dat ons dat nodig lijkt', zegt woordvoerster Debby Wilmsen. Het festival heeft altijd scenario's klaar voor verschillende weersomstandigheden.

Zaterdagochtend werd Tomorrowland nog opgeschrikt door het nieuws dat een festivalganger die vrijdag onwel was geworden aan de mainstage, in het ziekenhuis is overleden. De doodsoorzaak is nog niet bekend.