De beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om het maximum aantal bezoekers bij evenementen te verhogen en uitzonderingen toe te laten, is onwerkbaar voor de cultuursector. Dat zegt Tom Kestens van de Crisiscel Cultuur, een groep vertegenwoordigers uit de sector.

Het maximum aantal aanwezigen bij evenementen wordt opnieuw verhoogd. In theaters en concertzalen zullen vanaf september 200 personen toegelaten worden. Voor evenementen in openlucht wordt het maximum opgetrokken tot 400. Ook zijn er uitzonderingen mogelijk: als de bevoegde minister toelating geeft, kunnen burgemeesters meer mensen toelaten in zalen.

Dat is niet waar de cultuursector op gehoopt had. Vanuit de sector was voorgesteld om rekening te houden met de zaalcapaciteit, en bijvoorbeeld 60 procent bezetting toe te laten. Nu geeft men ons een onwerkbaar kader van absolute getallen, zonder stil te staan bij de grootte van de zaal, reageert Kestens, voorzitter van muzikantengild Galm en kernlid van het kunstenaarsplatform State of the Arts en van de Crisiscel Cultuur.

De voorgestelde uitzonderingen zijn geen duurzaam antwoord, vindt de crisiscel. Het zou de deur openen voor misverstanden en ad-hocbeleid. 'De verantwoordelijkheid wordt naar de burgemeesters geduwd. Dat wordt in de praktijk erg arbeidsintensief. Men rekent erop dat wij gaan praten op lokaal niveau over hoe wij veilig kunnen werken. Dat zal case per case, concert per concert, voorstelling per voorstelling moeten gebeuren. Hier is niet goed over nagedacht,' zegt Kestens.

Hoe moet het nu verder? 'Eind augustus loopt de tijdelijke werkloosheid af. Dat vormt een probleem, zeker aangezien er geen kader is om opnieuw aan slag te gaan. We gaan overleggen over een verlenging van de maatregel, en over een verlenging van het overbruggingsrecht', aldus Kestens.

De crisiscel zal zich verder ook beraden over de uitzonderingen en wil zelf onderzoeken hoe ze die duurzaam kan verankeren in haar reeds op 12 juni goedgekeurde veiligheidsprotocollen. Zo wil de sector een werkbare langetermijnvisie creëren, want het 'jojo-beleid van de voorbije weken is nefast voor een sector die de tijd moet krijgen om optredens in te plannen en te boeken, afspraken te maken met artiesten en sets te bouwen', klinkt het in een persbericht. (Belga)

