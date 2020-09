KRANKk reageerde op het vleermuisvirus met een remix contest van hun wel heel toepasselijke song Everybody's Sick. Het Antwerpse trio sluit de wedstrijd af met smaak - en dat mag je letterlijk nemen.

Op vrijdag 13 maart, de eerste dag van de lockdown, bracht KRANKk een debuutplaat uit. Dark heet die, en donker zag hun agenda er ook uit toen alle releaseshows plots geschrapt werden. Eind 2019 won het trio met hun eigenwijze mix van grime, UK garage en footwork de Red Bull Elektropedia Award voor most promising artist, maar 2020 had andere plannen. Gelukkig zijn de jongens van KRANKk 'heel positief ingesteld', en maakten ze van de gelegenheid gebruik om producers in tijdelijke werkloosheid huiswerk te geven. Ze zetten een remixwedstrijd op poten van hun nummer Everybody's Sick.

Na uren, - 'néé, dagen!', corrigeert toetsenist Aram Abgaryan - inzendingen te beluisteren, maakte het trio eind augustus de winnaars bekend. DMTR (Dimitri Joris) uit Nijlen mocht met de hoofdprijs gaan lopen.

De 23-jarige Joris begon, geïnspireerd door de houseplaten van zijn vader, op zijn veertiende muziek te maken. Tot vorig jaar gooide hij zijn door drum-'n-bass en jungle geïnspireerde demo's nooit online, daar was hij te onzeker en te perfectionistisch voor. Maar dit najaar komt er een 'heel experimentele' ep aan. De remixwedstrijd gaf Joris inspiratie en opende deuren in de muziekwereld.

Op plaats twee en drie staan Wingz (Marcus Kocar) uit Wenen en Mementa (Kyan Fierens) uit Antwerpen. Want de wedstrijd kreeg internationale weerklank. Tot in Japan zelfs, waar twee vrouwen een bijzonder experimentele versie van Everybody's Sick bekokstoofden.

Koffielikeur

Aangezien je in virustijden niet zomaar de grens over wipt voor een prijsuitreiking, was Wingz er op het bescheiden uitreikingsfeestje in Trix bij met een videoboodschap. Het eten moest hij er maar bij denken. Wie er wél was, kreeg crunchy Armeense wraps voorgeschoteld, gevuld met Caraïbische groeten en zoete aardappelfrietjes, of eetbare sigaren met cocos-dadelpasta en koffielikeur. 'We hebben ons meer met het eten dan met de muziek beziggehouden', zegt Abgaryan lachend. 'Dit najaar moet je tijdens de meeste concerten aan tafels zitten. Dan kunnen we die tafels net zo goed gebruiken.'

Bovendien kan smaak de muzikale ervaring vollediger maken. KRANKk doet mee aan het Europese Creative Accessibility Network-project, dat muziek toegankelijker maakt voor mensen met een beperking door extra zintuigelijke prikkels aan te bieden. Zoals eten bijvoorbeeld - 'vinyl crackle doet gerechten krokanter lijken, en omgekeerd'.

Maar bovenal houdt KRANKk ervan om hun publiek in de bloemetjes te zetten. 'Dat is onze Limburgse gastvrijheid, he', zegt drummer Thomas Geysen. Voor wie het zich afvroeg: als ze zélf muziek luisteren, eten de muzikanten amper. 'Daar zijn we te actief voor', klinkt het. In de repetitieruimte staat wel altijd een groen blikje Nalu klaar. 'Fris en tropisch, zoals KRANKk.'

Bekijk hier de minidocumentaire van de prijsuitreiking.

Eind dit jaar brengt KRANKk Joris' winnende track uit op het remixalbum DARK Aftermath, tussen mixes van Slugabed, Le Motel, Dbridge, Youniss, Polar Youth en Shlundee.

