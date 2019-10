De drummer van het trio Cream is overleden. Dat is bekendgemaakt via zijn Twitter-profiel. Met hem nemen heel wat drummers afscheid van een van hun grote voorbeelden.

Ginger Baker, geboren als Peter Edward Baker, werd eind september in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen en overleed zondagochtend, 6 oktober. Hij leed aan de longaandoening COPD.

Hij speelde eerst bij Graham Bond en Alexis Korner, om dan met bassist Jack Bruce en gitarist Eric Clapton de heavy rockbluesband Cream te vormen. Dat boterde echter niet altijd even goed, waardoor Cream op de klippen liep.

Voor dat gebeurde, zette Cream echter wel de standaard voor rockbands die bestonden uit een drummer, een bassist en een gitarist, zogenaamde powertrio's. 'Sunshine of Your Love' en 'White Room' behoren tot de bekendste nummers van de band.

Na Cream hield Baker de connectie met Clapton in leven in supergroep Blind Faith. Later had hij zijn eigen band Ginger Baker's Air Force. De drummer, die ook Afrikaanse en jazzinvloeden in zijn drumstijl hanteerde, werkte voorts nog met Hawkwind, Atomic Rooster, Fela Kuti en zelfs Public Image Ltd van Johnny Rotten. Bruce liep hij in 1983 opnieuw tegen het lijf in een trio met gitarist Gary Moore.

De drummer stopte met optreden in 2016, ten gevolge van gezondheidsproblemen.