Het begon op woensdagochtend met de grote arena's die concerten annuleerden en eindigde op donderdagavond met een land vol lege zalen en een zwaar getroffen cultuursector. De laatste updates vindt u hier.

Nog geen 48 uur nadat de eerste zalen concerten begonnen te annuleren, is de Vlaamse cultuurkalender zo goed als compleet geleegd. Het waren grote zalen zoals het Sportpaleis, de Lotte Arena en Vorst Nationaal die de eerste stap zetten en meteen aankondigden om voor twee weken de deuren te sluiten. Onder meer Elbow, Avril Lavigne en het Brusselse bassfestival Rampage zaten bij de eerste slachtoffers Elders, zoals bijvoorbeeld in de Ancienne Belgique en de Vooruit, hoopten organisaties dat ze de schade konden beperken door concerten te spreiden of op een andere manier in capaciteit te verlagen. Ook festivals als Museum Night Fever en het Klarafestival in de Brusselse Bozar hielden toen nog een slag om de arm. Comedian Xander De Rycke probeerde het publiek van één zaterdagvoorstelling om 20 uur zelfs te verdelen in twee shows om 19 en 22 uur. De VRT nam woensdag meteen strenge maatregelen en stelde onder meer De eregalerij van Radio 2 en de Battle of Talents van MNM-hiphopprogramma UrbaNice uit. Daarnaast laat ze minder publiek toe in de studio's van programma als Vandaag en De zevendag dag. Meer info over de maatregelen van de openbare omroep leest u hier. Rond dezelfde tijd annuleerde Studio 100 alle voorstellingen van Daens, 40-45, beiden in Puurs, en de K3-show in Flanders Expo Hall of Fame Sinds donderdagochtend begint het pas echt slecht nieuws te regenen in cultuurland. Opera Ballet Vlaanderen cancelde alle optredens in maart, net als Brussels Philharmonic en het Vlaams Radiokoor. Grote én kleine zalen, van het Brugse Concertgebouw tot de Botanique, sloten de deuren. In Gent besloten negen cultuurhuizen gezamenlijk om alles af te gelasten. Ook de cultuurcentra kregen massaal de instructies van burgemeesters om gesloten te blijven. Museum Night Fever en het Klarafestival gingen definitief en compleet van de kalender, net als een heleboel andere festivals zoals Docville, Leuven Jazz, Listen! en Out The Frame. Ook nachtclubs als Radar, Kompass en Fuse, die eerder nog probeerden om hun kalenders zoveel mogelijk te vrijwaren met extra hygiënische maatregelen, moesten een na een de deuren sluiten. De laatste slachtoffers in het rijtje zijn de bioscopen. Eerst sloten enkele lokale de deuren, zoals Cinema Zed en De Cinema in Antwerpen. Daarna volgden ook de Kinepolis-vestigingen in België. De groep laat in een persbericht weten dat ze 'slechte halfjaarresultaten verwacht.' Ook in het buitenland worden de culturele agenda's in ijltempo geleegd. De Amerikaanse festivals SXSW en Coachella zijn allebei afgelast. Dat laatste festival zou nu plaatsvinden in oktober. Tomorrowland Winter, in de Franse Alpen, zal dit jaar niet plaatsvinden. Ook de huldiging in het kader van de Rock-'n-Roll Hall of Fame is uitgesteld. De Duitse technoclub Berghain heeft alle activiteiten tot 20 april afgelast. Daarnaast zien heel wat artiesten hun (Aziatische) tournees in het water vallen, onder wie Pearl Jam, Khalid, Green Day, Stormzy, The National, Yungblud, Queen & Adam Lambert, Bombay Bicycle Club, BTS, Kis en Madonna. Kaskrakers in spe à la A Quite Place 2, Fast & Furious 9 en No Time to Die, de nieuwe James Bond-film, zullen de eerste maanden niet in de bioscoop verschijnen.

MUZIEK

Het Sportpaleis, de Lotto Arena en Vorst Nationaal sluiten voor minstens twee weken de deuren, raakte woensdagochtend bekend. De organisatie bekijkt welke evenementen kunnen verplaatst worden. Als er niet kan geschoven worden, wordt een mogelijke terugbetaling bekeken. De fans van Elbow, Avril Lavigne, Pentatonix, Vitea & Slimane en Les Cowboys Fringants zien het concert van hun idool in Vorst Nationaal alvast uitgesteld worden. De show van The Script is geannuleerd.

Bassfestival Rampage, normaal gezien dit weekend in het Sportpaleis, zal worden uitgesteld naar 18 en 19 september Eerder vreesde drijvende kracht Hans 'Murdock' Machiels nog dat het helemaal niet zou doorgaan. Nog in het Sportpaleis hebben ook Andrea Bocelli en stergitarist Carlos Santana hun concerten al uitgesteld. De Roma en Trix hebben hun kalender leeggehaald voor de rest van de maand. In de Zappa speelt Fleddy Melculy donderdagavond wel door, maar voor een lege zaal: het concert wordt gelivestreamd.

In Brussel hebben het Koninklijk Circus, de AB en de Botanique alle concerten geschrapt tot eind maart. Dat geldt ook voor de Beursschouwburg en het Beurscafé sluiten de deuren tot eind maart.

Het Brusselse kunsthuis Bozar heeft alles afgelast en dus ook het Klarafestival. Er wordt verder bekeken of de concerten alsnog zonder publiek kunnen doorgaan en uitgezonden worden via Klara en andere kanalen. Het openingsconcert van Brussels Philharmonic en Ute Lemper vindt vanavond plaats voor een lege zaal, maar wordt live uitgezonden op Klara, Klara.be en de Klara-app. Ook in De Munt blijft het voorlopig stil.

Listen! Festival, een alternatief muziekfestival dat normaal binnen twee weken plaats zou vinden, wordt uitgesteld naar 10 tot en met 15 november. Op het programma stonden onder anderen Black Mamba, AliA, John Talabot en Nosedrip.

Het festival Leuven Jazz wordt geannuleerd. Het festival als geheel wordt niet verplaatst, al wordt er wel gekeken welke aparte acts ze later op het jaar terug naar Leuven kunnen halen.

De Amerikaanse festivals SXSW en Coachella zijn allebei afgelast. Dat laatste festival zou nu plaatsvinden in oktober. Tomorrowland Winter, in de Franse Alpen, zal dit jaar niet plaatsvinden.

Daarnaast zien heel wat artiesten hun (Aziatische) tournees in het water vallen, onder wie Pearl Jam, Khalid, Green Day, Stormzy, The National, Yungblud, Queen & Adam Lambert, Bombay Bicycle Club en Madonna.

Het Concertgebouw in Brugge heeft alle openbare activiteiten in maart geannuleerd. Onder meer een Bachconcert van het Collegium Vocale en een optreden van Dirk Brossé verdwijnen zo van de concertenkalender.

Het Brussels Philharmonic en het Vlaams Radiokoor hebben tot en met 9 april alle concerten in België geschrapt, net als een tournee in Duitsland. Alle getroffen tickethouders worden binnenkort gecontacteerd dooor de organisator.

THEATER

Cultuurhuis Opera Ballet Vlaanderen schrapt alle voorstellingen in Antwerpen, Gent en op tournee, tot en met 31 maart. Ook alle randactiviteiten, rondleidingen en andere evenementen in de theaters, gaan niet door. Het gaat meer specifiek om optredens in Opera Antwerpen, theater 't Eilandje, Opera Gent en Kaaitheater Brussel. Algemeen directeur Jan Raes zegt dat ze de bijzondere maatreglen bekeken hebben in het licht van hun huis. 'We hebben daarbij in de eerste plaats gedacht aan het belang van ons publiek en onze medewerkers. We willen deze uitzonderlijke situatie ernstig nemen.' Mochten er ook na 1 april nog voorstellingen geschrapt worden, dan wordt dit later nog gecommuniceerd.

Ook stadstheater KVS heeft zijn hele programma leeggemaakt tot eind maart. Daarbij zitten de herneming van JR, de spektakelvoorstelling van FC Bergman, de volledige speelreeks van Piano Works Debussy en het eerste deel van Fire Will Become Ashes but Not Now, waardoor de première voorlopig staat ingepland op 1 april.

Studio 100 heeft alle voorstellingen van Daens, 40-45, beiden in Puurs, en de K3-show, in Flanders Expo, uitgesteld die nog gepland stonden in de maand maart.

BEELDENDE KUNST & MUSEA

De dertiende Museum Night Fever, op zaterdag 14 maart, wordt dan toch afgelast. Eerder hoopte de organisatie het op te lossen door het aantal aanwezigen in de gesloten ruimtes streng te monitoren, maar die maatregel vindt men niet meer voldoende. De organisatie excuseert zich er zelfs voor in een persbericht. 'Wij zijn zelf meer dan getroffen door deze situatie, waarvan de gevolgen, vooral financieel, dramatisch zijn. We onderzoeken momenteel of een soort compensatie in dit stadium mogelijk is voor mensen die hun tickets al hebben gekocht', klinkt het nog.

Het Brusselse kunsthuis Bozar heeft alles afgelast en dus ook het Klarafestival. Er wordt verder bekeken of de concerten alsnog zonder publiek kunnen doorgaan en uitgezonden worden via Klara en andere kanalen. Het openingsconcert van Brussels Philharmonic en Ute Lemper vindt vanavond plaats voor een lege zaal, maar wordt live uitgezonden op Klara, Klara.be en de Klara-app.

FILM

Het Internationaal Documentaire Filmfestival Docville, dat van start zou gaan op 25 maart, wordt verplaatst. De 16e editie zal nu doorgaan van woensdag 23 september tot en met donderdag 1 oktober. De programmatie van het festival wordt zowat integraal behouden.

Kinepolis sluit al haar zalen tot en met 31 maart. 'Afhankelijk van de duur van de sluiting en het aantal betrokken bioscopen, verwacht Kinepolis mogelijk een ernstige impact op de financiële resultaten van de groep voor het eerste halfjaar', klinkt het. Eerder maakten Cinema Zed en De Cinema in Antwerpen al bekend dat ze sluiten.

NACHTLEVEN

Belgische nachtclubs C12, Fuse, Kompass en Radar hebben allemaal hun activiteiten voor deze maand opgeschort. Kompass plant wel een Lockdown Rave, een avond met dj's die zal worden gelivestreamd.

De Duitse technoclub Berghain heeft alle activiteiten tot 20 april afgelast.

EN OOK

De VRT stelt onder meer De eregalerij van Radio 2 en de Battle of Talents van MNM-hiphopprogramma UrbaNice uit. Daarnaast laat ze minder publiek toe in de studio's van programma als Vandaag en De zevendag dag. Meer info over de maatregelen van de openbare omroep leest u hier.

Ook DPG Media neemt extra maatregelen. Geplande opnames in maart waarbij er normaal gezien publiek aanwezig is, zullen nu doorgaan zonder publiek. Het gaat onder andere om Beste Kijkers en The Voice Kids. Er zullen ook geen rondleidingen meer gebeuren tot eind maart. Daarnaast worden verschillende evenementen zoals de showcase van Noordkaap op 19 maart en de halve finale en finale van Humo's Rock Rally dit weekend, geschrapt. Willy zoekt naar een nieuwe datum. De jury van Humo's Rock Rally overlegt momenteel over hoe de wedstrijd nu verder zal verlopen. De Q-Party die nu zaterdag 14 maart doorging in Neeroeteren wordt uitgesteld naar zaterdag 26 september.

