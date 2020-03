Steeds meer concert- en theaterzalen gelasten optredens af als preventie tegen het coronavirus. Hier vindt u de laatste updates over wat nog wel doorgaat en wat niet.

Het Sportpaleis, de Lotto Arena en Vorst Nationaal sluiten voor minstens twee weken de deuren, raakte woensdagochtend bekend. De organisatie bekijkt welke evenementen kunnen verplaatst worden. Als er niet kan geschoven worden, wordt een mogelijke terugbetaling bekeken. De fans van Elbow, Avril Lavigne, Pentatonix, Vitea & Slimane en Les Cowboys Fringants zien het concert van hun idool in Vorst Nationaal alvast uitgesteld worden. De show van The Script is geannuleerd.

Bassfestival Rampage, normaal gezien dit weekend in het Sportpaleis, zal worden uitgesteld naar 18 en 19 september Eerder vreesde drijvende kracht Hans 'Murdock' Machiels nog dat het helemaal niet zou doorgaan. Nog in het Sportpaleis hebben ook Andrea Bocelli en stergitarist Carlos Santana hun concerten al uitgesteld.

De Sportpaleis Group is ook eigenaar van Stadsschouwburg Antwerpen en de Capitole in Gent. Daar wordt de situatie avond per avond bekeken. Maar op de schaal van de grote arena's is dat niet mogelijk, zegt Jan Van Esbroeck van Sportpaleis Group. Het concert van Ludovico Einaudi in de Capitole is alvast uitgesteld. In dezelfde zaal zal Xander De Rycke zijn twee shows van woensdag en donderdag voor de eerste 950 ticketkopers moeten afwerken. De rest mag naar een nieuwe voorstelling op 23 april of krijgt zijn tickets terugbetaald.

Cultuurhuis Opera Ballet Vlaanderen schrapt alle voorstellingen in Antwerpen, Gent en op tournee, tot en met 31 maart. Ook alle randactiviteiten, rondleidingen en andere evenementen in de theaters, gaan niet door. Het gaat meer specifiek om optredens in Opera Antwerpen, theater 't Eilandje, Opera Gent en Kaaitheater Brussel. Algemeen directeur Jan Raes zegt dat ze de bijzondere maatreglen bekeken hebben in het licht van hun huis. 'We hebben daarbij in de eerste plaats gedacht aan het belang van ons publiek en onze medewerkers. We willen deze uitzonderlijke situatie ernstig nemen.' Mochten er ook na 1 april nog voorstellingen geschrapt worden, dan wordt dit later nog gecommuniceerd.

Brussel

De Beursschouwburg en het Beurscafé sluiten de deuren tot eind maart. Ook stadstheater KVS heeft zijn hele programma leeggemaakt tot eind maart. Daarbij zitten de herneming van JR, de spektakelvoorstelling van FC Bergman, de volledige speelreeks van Piano Works Debussy en het eerste deel van Fire Will Become Ashes but Not Now, waardoor de première voorlopig staat ingepland op 1 april.

Listen! Festival, een alternatief muziekfestival dat normaal binnen twee weken plaats zou vinden, wordt uitgesteld naar 10 tot en met 15 november. Op het programma stonden onder anderen Black Mamba, AliA, John Talabot en Nosedrip.

In Brussel heeft men van het regeringsadvies - geen concerten met meer dan duizend aanwezigen - al een verplichting gemaakt. Die geldt dus niet alleen voor Vorst Nationaal, maar ook voor de AB, dat in de grote zaal 2000 aanwezigen kan verwelkomen, en het Koninklijk Circus.

De Ancienne Belgique gelast nu alle concerten af tot en met 31 maart, ook die in de kleinere zalen. Indien mogelijk worden de optredens verplaatst. Botanique heeft geen enkele zaal waar meer dan 650 mensen binnenkunnen en valt voorlopig dus ook buiten de regelingen. Toch wordt het concert van Poppy geannuleerd: de YouTube-robot slash metalzangeres heeft zelf beslist om niet te komen. Daarnaast heeft de zaal de toiletten gratis toegankelijk gemaakt, opdat meer mensen hun handen zouden kunnen wassen.

De dertiende Museum Night Fever, op zaterdag 14 maart, wordt dan toch opgelost. Eerder hoopte de organisatie het op te lossen door het aantal aanwezigen in de gesloten ruimtes streng te monitoren, maar die maatregel vindt men niet meer voldoende. De organisatie excuseert zich er zelfs voor in een persbericht. 'Wij zijn zelf meer dan getroffen door deze situatie, waarvan de gevolgen, vooral financieel, dramatisch zijn. We onderzoeken momenteel of een soort compensatie in dit stadium mogelijk is voor mensen die hun tickets al hebben gekocht', klinkt het nog.

Het Brusselse kunsthuis Bozar heeft in zijn zaal Henry Le Boeuf een capaciteit van 2.144 man en heeft vooralsnog drie concerten geannuleerd. Ook het Klarafestival, dat normaal op 12 maart zou beginnen, wordt volledig afgelast. Er wordt verder bekeken of de concerten alsnog zonder publiek kunnen doorgaan en uitgezonden worden via Klara en andere kanalen. Het openingsconcert van Brussels Philharmonic en Ute Lemper vindt vanavond plaats voor een lege zaal, maar wordt live uitgezonden op Klara, Klara.be en de Klara-app.

Antwerpen

De stad Antwerpen maakt voorlopig nog geen verplichting van het advies. Provinciegouverneur Cathy Berx (CD&V) heeft wel aangekondigd in De ochtend op Radio 1 dat ze Brussel wil volgen en een verbod wil uitvaardigen op evenementen met meer dan duizend bezoekers. Enkel voor organisatoren die aantonen dat er voldoende strikte maatregelen kunnen worden genomen, kan een uitzondering toegelaten worden.

De Roma laat weten dat alle alle films, foyerconcerten en concerten voor minder dan 1.000 personen gewoon doorgaan zoals gepland.Voor alle concerten en evenementen voor meer dan 1000 personen gaan we in samenspraak met de artiest op zoek naar een oplossing. Dit betekent dat een concert kan worden uitgesteld of verspreid over meerdere data om de capaciteit te verminderen tot minder dan 1000 personen. Zo wordt het optreden van Vive La Fête verplaatst naar 26 juni. De stadsgenoten van Trix wachten nog even af, maar worden wel geconfronteerd met de afzegging van Russian Circles en Torche, die hun tournee hebben afgezegd. Ook het concert van Red Circles op 12 maart is uitgesteld.

In de Elisabethzaal stond zaterdag een voorstelling van Xander De Rycke gepland, maar net als in Gent is de comedian ook hier creatief : de bezoekers worden verdeeld over twee voorstellingen, om 19 uur en 22 uur. Een andere comedian, Ed Gamble, stelt zijn show in het Zuiderpershuis (14 maart) uit. Jena Friedman zegt haar optreden op 5 april in de Arenbergschouwburg zelfs helemaal af, zonder een nieuwe datum in het voorutizicht te stellen.

deSingel schrapt alle voorstellingen en concerten tot eind maart. Ook activiteiten die ingericht zijn door derden worden afgelast. 'We moeten in deze periode alles op alles zetten om de verspreiding van het virus tegen te gaan en risicogroepen te beschermen', klinkt het.

Gent

In Gent sluiten Compagnie Cecilia, De Centrale, De Vieze Gasten, Muziekcentrum De Bijloke, Handelsbeurs concertzaal, KOPERGIETERY, Kunstencentrum Vooruit, de Minardschouwburg, Opera Ballet Vlaanderen en NTGent de deuren tot en met 31 maart. NTGent heeft beslist om al zeker tot 19 april te sluiten.

De Van Eyck-tentoonstelling in het Museum voor Schone Kunsten blijft voorlopig open. Bart Ooghe, hoofd communicatie van het museum, zegt in De Standaard daar er maximaal 900 mensen tegelijk aanwezig zijn.

Technotempel Kompass laat weten dat ze extra maatregelen neemt om het virus in te dijken. Zo zal onder meer de temperatuur van de bezoekers worden gemeten. Het concert van Goose dat er gepland stond op 21 maart, wordt uitgesteld tot 27 juni.

En ook

Radar, de club in Lokeren op de locatie van de vroegere Cherry Moon, heeft beslist om alle geplande events tot eind maart onmiddellijk te annuleren. Dit weekend zouden feestjes Heartbeats en Lovely Sunday er plaatsvinden. Ook een afterworkparty en Bonzai Originals gaan niet meer door. 'Na het advies van de overheid om events met meer dan 1000 aanwezigen te annuleren, viel de voorverkoop stil en kwamen er ontzettend veel vragen van bezoekers. We voelen dat het onze morele plicht is om onze gasten maximaal te beschermen', laat het management van de club weten.

Het Concertgebouw in Brugge heeft alle openbare activiteiten in maart geannuleerd. Onder meer een Bachconcert van het Collegium Vocale en een optreden van Dirk Brossé verdwijnen zo van de concertenkalender.

Het Brussels Philharmonic en het Vlaams Radiokoor hebben tot en met 9 april alle concerten in België geschrapt, net als een tournee in Duitsland. Alle getroffen tickethouders worden binnenkort gecontacteerd dooor de organisator.

Qmusic gelast het I Love The 90's-feestje in de Ethias Arena af. Dat zou normaal op 21 maart plaatsvinden.

De VRT stelt onder meer De eregalerij van Radio 2 en de Battle of Talents van MNM-hiphopprogramma UrbaNice uit. Daarnaast laat ze minder publiek toe in de studio's van programma als Vandaag en De zevendag dag. Meer info over de maatregelen van de openbare omroep leest u hier.

Pukkelpop-woordvoerder Frederik Luyten laat woensdagmiddag weten dat het nog veel te vroeg is om te beslissen of het Kiewitse festival in augustus al dan niet doorgaat, maar dat de organisatie alle adviezen op de voet volgt.

Nele Bigaré, woordvoerder van Rock Werchter, bevestigt woensdagmiddag dat het festival voorlopig onverminderd doorgaat. 'Veiligheid van fans, artiesten, crew en medewerkers is onze hoogste prioriteit. We volgen het op', zegt ze.

Studio 100 heeft alle voorstellingen van Daens, 40-45, beiden in Puurs, en de K3-show, in Flanders Expo, uitgesteld die nog gepland stonden in de maand maart.

Internationaal

De Amerikaanse festivals SXSW en Coachella zijn allebei afgelast. Dat laatste festival zou nu plaatsvinden in oktober. Tomorrowland Winter, in de Franse Alpen, zal dit jaar niet plaatsvinden.

De Duitse technoclub Berghain heeft alle activiteiten tot 20 april afgelast.

Daarnaast zien heel wat artiesten hun (Aziatische) tournees in het water vallen, onder wie Pearl Jam, Khalid, Green Day, Stormzy, The National, Yungblud, Queen & Adam Lambert, Bombay Bicycle Club en Madonna.

