Het Britse festival Glastonbury werd afgelast om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het festival zou plaatsvinden van 24 tot 28 juni, en is het eerste groot Europees festival dat niet doorgaat. Belgische festivals komen voorlopig nog niet in gevaar.

Glastonbury verwachtte 200.000 bezoekers. Op de line-up stonden namen als Paul McCartney, Kendrick Lamar en Dua Lipa. De organisatoren van Glastonbury zagen zich echter genoodzaakt het festival af te gelasten. 'Na de regeringsmaatregelen van deze week is dit de enige haalbare optie', klinkt het. 'We hopen van harte dat de situatie in het Verenigd Koninkrijk tegen eind juni verbeterd zal zijn. Maar zelfs als dat zo is, kunnen we de komende drie maanden niet langer met duizenden bemanningsleden aan een infrastructuur bouwen die 200.000 bezoekers kan verwelkomen.'

Lopen ook festivals in België en Nederland het risico om afgelast te worden? Debby Wilmsen van Tomorrowland zegt dat 'dit momenteel niet aan de orde is'. 'Tomorrowland vindt pas de laatste weken van juli plaats. Wij wachten de situatie af.' Ook Frederik Luyten van Pukkelpop laat weten dat het momenteel nog erg moeilijk in te schatten is. 'We laten ons heel goed informeren door alle overheden en betrokken diensten. Meer kunnen we voorlopig niet doen.' Rock Werchter was niet bereikbaar voor commentaar.

Het Nederlandse festival Best Kept Secret vindt dan weer midden juni plaats in Hilvarenbeek, nog vroeger dan Glastonbury dus. Woordvoerster Carolien De Bie laat weten dat de organisatoren de situatie voortdurend in de gaten houden. 'Verder nieuws hierover wordt later gecommuniceerd naar de buitenwereld via de sociale mediakanalen.' De planning van de festivalzomer blijft onzeker, maar ook een zomer zonder festivals biedt perspectieven, schreef onze man onlangs. Zeker voor het milieu en klimaat.

Glastonbury verwachtte 200.000 bezoekers. Op de line-up stonden namen als Paul McCartney, Kendrick Lamar en Dua Lipa. De organisatoren van Glastonbury zagen zich echter genoodzaakt het festival af te gelasten. 'Na de regeringsmaatregelen van deze week is dit de enige haalbare optie', klinkt het. 'We hopen van harte dat de situatie in het Verenigd Koninkrijk tegen eind juni verbeterd zal zijn. Maar zelfs als dat zo is, kunnen we de komende drie maanden niet langer met duizenden bemanningsleden aan een infrastructuur bouwen die 200.000 bezoekers kan verwelkomen.' Lopen ook festivals in België en Nederland het risico om afgelast te worden? Debby Wilmsen van Tomorrowland zegt dat 'dit momenteel niet aan de orde is'. 'Tomorrowland vindt pas de laatste weken van juli plaats. Wij wachten de situatie af.' Ook Frederik Luyten van Pukkelpop laat weten dat het momenteel nog erg moeilijk in te schatten is. 'We laten ons heel goed informeren door alle overheden en betrokken diensten. Meer kunnen we voorlopig niet doen.' Rock Werchter was niet bereikbaar voor commentaar. Het Nederlandse festival Best Kept Secret vindt dan weer midden juni plaats in Hilvarenbeek, nog vroeger dan Glastonbury dus. Woordvoerster Carolien De Bie laat weten dat de organisatoren de situatie voortdurend in de gaten houden. 'Verder nieuws hierover wordt later gecommuniceerd naar de buitenwereld via de sociale mediakanalen.' De planning van de festivalzomer blijft onzeker, maar ook een zomer zonder festivals biedt perspectieven, schreef onze man onlangs. Zeker voor het milieu en klimaat.