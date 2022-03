Eerder werden onder andere Mura Masa, Jamie XX en Paul Kalkbrenner aangekondigd.

Op vrijdag 27 en zaterdag 28 mei vindt in het Brusselse Ossegempark de eerste editie van CORE Festival plaats. Het nieuwe festival is een samenwerking tussen Rock Werchter en Tomorrowland.

Bij de eerste aankondiging werd al bevestigd dat onder andere Action Bronson, Celeste, The Blaze en Sylvie Kreushc al zouden optreden op het festival aan de voet van het Atomium. Daar werd vandaag een tweede hoop namen aan toegevoegd.

Blikvangers zijn daarbij de iconische rapper Nas, Zuid-Koreaanse house-dj Peggy Gou, Britse rapper Stormzy en onze eigen Lous and the Yakuza.

Een volledig overzicht van alle bevestigde namen, alsook tickets voor het festival, vindt u op de website van CORE.

Op vrijdag 27 en zaterdag 28 mei vindt in het Brusselse Ossegempark de eerste editie van CORE Festival plaats. Het nieuwe festival is een samenwerking tussen Rock Werchter en Tomorrowland.Bij de eerste aankondiging werd al bevestigd dat onder andere Action Bronson, Celeste, The Blaze en Sylvie Kreushc al zouden optreden op het festival aan de voet van het Atomium. Daar werd vandaag een tweede hoop namen aan toegevoegd.Blikvangers zijn daarbij de iconische rapper Nas, Zuid-Koreaanse house-dj Peggy Gou, Britse rapper Stormzy en onze eigen Lous and the Yakuza. Een volledig overzicht van alle bevestigde namen, alsook tickets voor het festival, vindt u op de website van CORE.