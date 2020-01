Het doek valt voor Nosta in Opwijk. De concertzaal krijgt niet langer projectsubsidies en gooit daarom de handdoek in de ring.

Nosta, de concertwerking van jeugdhuis Nijdrop in Opwijk, houdt op te bestaan. Dat staat te lezen op de Facebookpagina van de organisatie. Daarmee verliest Vlaams-Brabant een concertzaal die 350 à 400 bezoekers kon ontvangen en die voor veel bands, en dan vooral Belgische, een opstapje was naar grotere zalen. Onder anderen Amenra, Coely, Black Box Revelation, The Van Jets, The Sheila Divine, Tsar B en Zwangere Guy speelden er ooit.

Aan de naam Nijdrop hangt een geschiedenis vast. 'Het jeugdhuis organiseert al sinds 1969 concerten, nog voor er maar sprake was van een clubcircuit in Vlaanderen', vertelt coördinator Ben Moens. Tot en met 2016 werd die concertwerking gesubsidieerd, in periodes van telkens vijf jaar dus. Toen die steun wegviel onder het bewind van toenmalig minister Sven Gatz (Open VLD), besloten de organisatoren om onder de naam Nosta gedurfder te programmeren, meer te experimenteren en elk jaar mee te dingen naar projectsubsidies. 'Dat is ons enkele jaren gelukt. In 2019 kregen we van de Vlaamse overheid nog 210.000 euro', zegt Ben Moens. 'Maar dit jaar vallen we uit de boot, hoewel ons dossier goed werd beoordeeld.'

Het subsidiedossier van Nosta was volgens Moens allang ingediend toen huidig cultuurminister Jan Jambon in oktober dit jaar een besparing van 60 procent op de projectsubsidies aankondigde, van 8,5 naar 3,5 miljoen. Die werd achteraf nog gemilderd naar 54 procent, maar voor Nosta is er geen geld meer. 'Mijn twee collega's en ik verliezen zo goed als meteen onze baan', zegt Moens. 'Misschien kunnen we samen met Nijdrop af en toe nog een 'veilige' band uitnodigen, eentje die de zaal vult dus. Maar de tijd van veertig à vijftig concerten per jaar is bij dezen voorbij.'

Het team achter Nosta werkt de voorjaarskalender, met daarop concerten van onder andere Brihang en Milow, nog af. 'Met opgeheven hoofd', staat te lezen op Facebook. Maar dan is het afgelopen: 'Wij kunnen jonge artiesten, groeiende bands en ambitieuze acts niet meer het kleinere podium en bijbehorende groeikansen bieden.'

