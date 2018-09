Tristan in de Ancienne Belgique: hinkelen voor volwassenen

In januari stelden we u met plezier voor aan Isolde Van den Bulcke, een piepjonge jazzmuzikante met een heerlijk warme en soulvolle stem die als Tristan haar eigen muziek componeert, producet en uitvoert. Het resultaat is het best te omschrijven als tegendraadse, onvoorspelbare en in vele bochten gewrongen ambientpop.

...