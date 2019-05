4 star star star star star

Na een radiostilte van vier jaar, stelde Raketkanon gisteren haar nieuwste album voor aan De Kreun. Het viertal ging voluit voor de collectieve waanzin en bracht het tot een kookpunt waar geen ziel van gespaard bleef.

Met RKTKN#1 beukte Raketkanon in 2012 de poorten van de Belgische undergroundscene genadeloos in. Op slag stond de band bekend als de luidste en de meest krankzinnige. Met RKTKN#2 breidden Pieter-Paul Devos, Lode Vlaeminck, Jef Verbeeck en Pieter de Wilde in 2015 hun rijk uit tot ver voorbij de Vlaamse grenzen en bouwden ze een ontzagwekkende live-reputatie op. Intussen zijn de plunderjaren voorbij en heeft het viertal haar plaats op de troon vredig ingenomen. Dat smeekte om een vervolg, en dus werd er in april van dit jaar een nieuwe prins geboren: RKTKN #3.

