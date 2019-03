Post Malone bewees zich in het Sportpaleis als cynische rockgod voor gitaarhaters

Austin Richard Post plukte zijn artiestennaam Post Malone uit een rapnamengenerator, ziet eruit als een dakloze Iwein Segers die in de vuilbak een tienbeurtenkaart van een tattooshop heeft gevonden en benadert met zijn stembanden die van het gemiddelde lid van One Direction vlak na diens eerste sigaret. Op basis van zijn teksten, bol van de patserij en existentieel puberverdriet, kan elke tiener met een poëziebundel klacht indienen wegens plagiaat. Kortom, er zijn veel redenen om met Post Malone te lachen, maar het is toch hij die het laatste en het hardste lacht. Althans, wij zouden ons gouden gebit bloot grijnzen voor 49 miljoen luisteraars per maand op Spotify.

