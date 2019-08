De slotdag van Middelheim was één lange aanloop naar het emotionele hoogtepunt van deze 50e editie: de ode aan Toots.

Ragini Trio: techniek en intuïtie

Wat aanvankelijk begon als een jazzversie in trio van de Indische format tabla-tampura-sitar, groeide uit tot een kwintet met ruimere blik. Op de debuut-cd bleven saxofonist Nathan Daems, drummer Lander Gyselinck en bassist Marco Bardoscia nog sterk verankerd in hun vertrouwde omgeving. Met het vervolg, Peace The New Jazz, in gezelschap van pianist Bojan Z en vocaliste Sawani Mudgal, profileerden ze zich meer vastberaden en verbeten.

...